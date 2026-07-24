Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχθηκε με ανακούφιση την ανακοίνωση των νέων δασμών από την Ουάσινγκτον έπειτα από τις ανησυχίες που συνδέονται με το νέο πρόστιμο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στον αμερικανικό κολοσσό Google.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η εξέλιξη αυτή συμβαδίζει με τις αμερικανικές δεσμεύσεις για τους δασμούς» που περιλαμβάνονται στην εμπορική συμφωνία που συνομολογήθηκε τον περασμένο χρόνο ανάμεσα στις Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Ολοφ Γκίλι.

Το νέο δασμολογικό καθεστώς που ανακοινώθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση και αφορά περί τις εξήντα οικονομίες τηρεί πρακτικά, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πλαφόν του 15% που αναγραφόταν στη συμφωνία η οποία υπεγράφη πριν από σχεδόν ακριβώς έναν χρόνο στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.

«Ορίζει έναν συνολικό φορολογικό συντελεστή 10% για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επανεισάγει τις απαλλαγές από επιπλέον δασμούς επί ορισμένων ευρωπαϊκών προϊόντων, όπως ο φελλός και τα διαμάντια, επιπλέον των αγαθών που εξαιρούνταν ήδη όπως τα αεροσκάφη και τα ανταλλακτικά τους, καθώς και τα γενόσημα φάρμακα, εξήγησε ο εκπρόσωπος.

Αυτό δημιουργεί μια «θετική δυναμική» για τις διατλαντικές συνομιλίες επί διαφόρων θεμάτων, από τις στρατηγικές πρώτες ύλες μέχρι την Τεχνητή Νοημοσύνη, πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση της Ουάσινγκτον έγινε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης της ΕΕ να επιβάλει πρόστιμο ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google για παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού.

Η απόφαση αυτή κατά του τεχνολογικού κολοσσού τροφοδότησε ανησυχίες για ενδεχόμενα αντίποινα εκ μέρους της Ουάσινγκτον, υπό τη μορφή, επί παραδείγματι, αύξησης των δασμών, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί συστηματικά την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέτει αδίκως στο στόχαστρο τις αμερικανικές εταιρείες μέσω της νομοθεσίας της περί ψηφιακών αγορών.

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Google «δημιουργεί αβεβαιότητα» στις εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες είχε άλλωστε προειδοποιήσει με ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκο για τις εμπορικές σχέσεις Τζέιμισον Γκριρ που βλέπει στην απόφαση «έναν πραγματικό κίνδυνο για τη διατήρηση της διατλαντικής σταθερότητας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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