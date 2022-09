Πιλότος απειλεί να ρίξει μικρό αεροσκάφος στο Μισισίπι - Δείτε video

Ο πιλότος ενός μικρού αεροσκάφους απειλεί να ρίξει το αεροπλάνο του σε ένα τοπικό κατάστημα της αλυσίδας καταστημάτων της Walmart στο Μισισίπι, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αστυνομικές αρχές, ενώ έγινε προληπτική εκκένωση του καταστήματος.

Η τοπική αστυνομία του Τουπέλο στο Μισισίπι ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε σχετικά με την κατάσταση νωρίτερα σήμερα και άρχισε να συνομιλεί απευθείας με τον πιλότο.

Video sent by @AlyssaWTVA of the plane that's threatening to crash in Tupelo. https://t.co/hfbBIAjpD6 pic.twitter.com/5uEwagzsJI

«Με την κινητικότητα ενός αεροπλάνου αυτού του τύπου, η ζώνη κινδύνου είναι πολύ μεγαλύτερη ακόμα και από αυτή του Τουπέλο», ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο Facebook η τοπική αστυνομία.

Η αστυνομία ενημέρωσε ότι τόσο το κατάστημα της Walmart, αλλά και ένας σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων εκκενώθηκαν και ότι οι άνθρωποι διασκορπίστηκαν στις γύρω περιοχές.

State law enforcement and emergency managers are closely tracking this dangerous situation. All citizens should be on alert and aware of updates from the Tupelo Police Department. https://t.co/hQ8GxcR8s0