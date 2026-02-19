Παλίρροια στη Βενετία: Ψαράκια κολυμπάνε στους δρόμους - Βίντεο 

Το φαινόμενο της παλίρροιας, γνωστό ως "acqua alta" (υψηλά νερά), σημειώθηκε τη νύχτα στη Βενετία, προκαλώντας πλημμύρες μικρής έκτασης στην πόλη.

Πλάνα από κατοίκους δείχνουν μεγάλο αριθμό μικρών ψαριών να κολυμπούν σε ρηχά νερά στους δρόμους, αφού βγήκαν από τους αγωγούς αποχέτευσης της πόλης.

Footage from residents in Venice, Italy shows large numbers of fish swimming through shallow water in the street during this winter's high tide. pic.twitter.com/aRRerBKyGj — The Washington Post (@washingtonpost) February 18, 2026

Το φαινόμενο της παλίρροιας επηρεάζει τις παράκτιες περιοχές της Αδριατικής, από τη Βενετία έως και το Ιόνιο και σημειώνεται συνήθως από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιανουάριο.

Όταν η στάθμη των νερών ξεπερνά το ένα μέτρο, η πλατεία του Αγίου Μάρκου να πλημμυρίζει συχνά, όπως έγινε και πριν λίγες ημέρες, κατά την διάρκεια του Καρναβαλιού της Βενετίας.



Venice Italy. Carnevale week with rain and Aqua Alta. pic.twitter.com/9E411Yycv4 — MaaikeDx 🖌 (@RembrandtsRoom) February 8, 2026

