Παλίρροια στη Βενετία: Ψαράκια κολυμπάνε στους δρόμους - Βίντεο 

Τα νερά της λιμνοθάλασσας πλημμύρισαν τους δρόμους και τις πλατείες της πόλης, σε μία σπάνια εκδήλωση του φαινομένου "acqua alta" τέτοια εποχή 

βενετια

Το φαινόμενο της παλίρροιας, γνωστό ως "acqua alta" (υψηλά νερά), σημειώθηκε τη νύχτα στη Βενετία, προκαλώντας πλημμύρες μικρής έκτασης στην πόλη. 

Πλάνα από κατοίκους δείχνουν μεγάλο αριθμό μικρών ψαριών να κολυμπούν σε ρηχά νερά στους δρόμους, αφού βγήκαν από τους αγωγούς αποχέτευσης της πόλης. 

Το φαινόμενο της παλίρροιας επηρεάζει τις παράκτιες περιοχές της Αδριατικής, από τη Βενετία έως και το Ιόνιο και σημειώνεται συνήθως από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιανουάριο. 

Όταν η στάθμη των νερών ξεπερνά το ένα μέτρο, η πλατεία του Αγίου Μάρκου να πλημμυρίζει συχνά, όπως έγινε και πριν λίγες ημέρες, κατά την διάρκεια του Καρναβαλιού της Βενετίας
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βενετία πλημμύρες
