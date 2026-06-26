Ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε ότι πλήρωσε 12,9 εκατ. λίρες για φόρους το 2024-2025

Ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε το ποσό που πλήρωσε τελευταία φορά για να καλύψει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο Βρετανό μονάρχη που δημοσιοποιεί το ύψος των φόρων που του αντιστοιχούν με βάση τα εισοδήματά του και τα κεφαλαιακά του κέρδη.

Συγκεκριμένα δήλωσε ότι για το οικονομικό έτος 2024-2025 κατέβαλε 12,9 εκατ, λίρες για φόρους. Το ποσό αυτό τον κατατάσσει μεταξύ των 100 υψηλά φορολογουμένων του Ηνωμένου Βασιλείου. Την ίδια περίοδο, ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ, δήλωσε ότι κατέβαλε φόρους ύψους 7,76 εκατ. λιρών, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση και τους λογαριασμούς της βασιλικής οικογένειας.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι ο βασιλιάς και η βασίλισσα Καμίλα θα συνεχίσουν να διαμένουν στο Clarence House και δεν θα μετακομίσουν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Οι λογαριασμοί δείχνουν ότι η Sovereign Grant, η κρατική χρηματοδότηση του Βασιλικού Οίκου, θα αυξηθεί στα 99,9 εκατ. λίρες ετησίως από το οικονομικό έτος 2027-2028.

Η Sovereign Grant παρέχει δημόσια χρηματοδότηση για τα λειτουργικά έξοδα της μοναρχίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα έξοδα για το βασικό προσωπικό, τα λειτουργικά έξοδα του επίσημου οίκου του Βασιλιά -συμπεριλαμβανομένων των δεξιώσεων-, η συντήρηση των ανακτόρων στην Αγγλία και τα έξοδα ταξιδιού για τις βασιλικές υποχρεώσεις.

Επιπλέον, προκύπτει ότι ο βασιλιάς είχε καταβάλει 11,7 εκατ. λίρες σε φόρους για το 2023-2024, ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε πληρώσει 8,34 εκατ. λίρες.

Η δημοσιοποίηση των φορολογικών τους στοιχείων αποτέλεσε προσωπική απόφαση τόσο του βασιλιά όσο και του διαδόχου του θρόνου. Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανέφεραν ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην καλύτερη κατανόηση της λογοδοσίας της μοναρχίας.

Από την ανάληψη του θρόνου από τον Κάρολο το 2022 και την ανάδειξη του Ουίλιαμ ως πρίγκιπα της Ουαλίας, οι συνολικοί φόροι που έχουν καταβάλει πατέρας και γιος στην HM Revenue and Customs ξεπερνούν τα 50 εκατ. λίρες.

Ωστόσο, τα στοιχεία δεν συνοδεύονται από αναλυτική επεξήγηση του τρόπου υπολογισμού των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Οι πηγές εισοδήματος

Ο βασιλιάς φορολογείται με τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή. Βασική πηγή εισοδήματός του είναι το Δουκάτο του Λάνκαστερ, ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, επενδύσεων και γης που εξασφαλίζει στον εκάστοτε μονάρχη ανεξάρτητους οικονομικούς πόρους για επίσημες και ιδιωτικές δαπάνες. Για το 2025-2026 το δουκάτο απέφερε έσοδα 25,2 εκατ. λιρών.

Στα φορολογητέα εισοδήματά του περιλαμβάνονται επίσης αποδόσεις από ιδιωτικές επενδύσεις και καταθέσεις, καθώς και έσοδα από τις ιδιωτικές βασιλικές κατοικίες στο Balmoral και το Sandringham.

Αντίστοιχα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ λαμβάνει εισόδημα από το Δουκάτο της Κορνουάλης, μια κληρονομική περιουσία αξίας περίπου ενός δισεκατομμυρίου λιρών και έκτασης 130.000 στρεμμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται και το γήπεδο κρίκετ Oval του Λονδίνου. Τα έσοδα χρηματοδοτούν τα επίσημα καθήκοντά του, τη λειτουργία του γραφείου του και τις ιδιωτικές ανάγκες της οικογένειάς του.

Ο ιδιωτικός γραμματέας του πρίγκιπα, Ίαν Πάτρικ, δήλωσε ότι ο Ουίλιαμ καταβάλλει φόρο εισοδήματος με τον ανώτατο συντελεστή επί του καθαρού πλεονάσματος που απομένει μετά την αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων, τα οποία ελέγχονται από ανεξάρτητους ελεγκτές.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις για το οικονομικό έτος 2025-2026 εξακολουθούν να βρίσκονται υπό έλεγχο και θα δημοσιοποιηθούν το επόμενο έτος.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα επωφελείται πλέον προσωπικά από το ετήσιο ενοίκιο ύψους 1,5 εκατ. λιρών που προέρχεται από την εγκαταλελειμμένη φυλακή Dartmoor.

Με δική του απόφαση, το ποσό θα αφαιρεθεί από τα έσοδα του Δουκάτου της Κορνουάλης και θα διατεθεί για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, κυρίως της αγροτικής κοινότητας του Princetown. Η φυλακή παραμένει κλειστή από το 2024, μετά τον εντοπισμό υψηλών συγκεντρώσεων του ραδιενεργού αερίου ραδονίου στις εγκαταστάσεις.

Τα βασικά οικονομικά στοιχεία

Η ετήσια έκθεση του Βασιλικού Οίκου αποκαλύπτει ακόμη ότι:

* Η ακριβότερη επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό ήταν το τριήμερο ταξίδι του πρίγκιπα Ουίλιαμ στη Σαουδική Αραβία τον Φεβρουάριο, με κόστος λίγο πάνω από 130.000 λίρες.

* Η τετραήμερη κρατική επίσκεψη του βασιλιά και της βασίλισσας στην Ιταλία τον Απρίλιο του 2025 κόστισε 126.946 λίρες.

* Το ταξίδι του βασιλιά με το βασιλικό τρένο στο Λάνκαστερ τον Ιούνιο του 2025 κόστισε 48.460 λίρες. Το τρένο θα αποσυρθεί έως το 2027 για λόγους εξοικονόμησης πόρων.

* Η βασιλική οικογένεια πραγματοποίησε 177 μετακινήσεις με ελικόπτερο, συνολικού κόστους 733.063 λιρών.

* Η Sovereign Grant θα ανέλθει σε 99,9 εκατ. λίρες ετησίως από το 2027-2028, έναντι 51,8 εκατ. λιρών πριν από τρία χρόνια.

* Η χρηματοδότηση καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες της μοναρχίας, συμπεριλαμβανομένων των μισθοδοσιών, της συντήρησης των ανακτόρων, των επίσημων εκδηλώσεων και των μετακινήσεων.

* Πρόσθετοι πόροι θα διατεθούν για τη συντήρηση ιστορικών κτιρίων, την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των βασιλικών κατοικιών και την ενεργειακή αναβάθμιση, με 11 εκατ. λίρες να προορίζονται για την αντικατάσταση των λεβήτων στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Ο θεματοφύλακας του Privy Purse (το ιδιωτικό εισόδημα του Βρετανού μονάρχη, κυρίως από το Δουκάτο του Λάνκαστερ) Τζέιμς Τσάλμερς, υπογράμμισε ότι η επιχορήγηση «δεν αποτελεί λευκή επιταγή», αλλά υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους, ανεξάρτητους οικονομικούς ελέγχους και εποπτεία του υπουργείου Οικονομικών.

Παραμονή στο Clarence House

Η απόφαση του βασιλιά και της βασίλισσας να παραμείνουν στο Clarence House, όπου κατοικούν από το 2005, ελήφθη ώστε τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ να είναι περισσότερο προσβάσιμα στο κοινό.

Οι εργασίες ανακαίνισης, συνολικού κόστους σχεδόν 370 εκατ. λιρών, αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Η επιλογή αυτή εκτιμάται ότι θα επιτρέψει την αύξηση των εσόδων από τις επισκέψεις του κοινού.

Θα είναι η πρώτη φορά από την εποχή της βασίλισσας Βικτωρίας που ένας Βρετανός μονάρχης επιλέγει να μην κατοικεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η ιστορικός Άνα Γουάιτλοκ δήλωσε στο BBC ότι η δημοσιοποίηση των φορολογικών στοιχείων φέρνει τον βασιλιά «στο επίκεντρο ως έναν εξαιρετικά πλούσιο άνθρωπο» και αποτελεί απάντηση στις αυξανόμενες πιέσεις για μεγαλύτερη λογοδοσία και οικονομική διαφάνεια της μοναρχίας.

Από την πλευρά του, ο πρώην υπουργός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Νόρμαν Μπέικερ, υποστήριξε ότι τα έσοδα από τα εισιτήρια επισκεπτών στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ θα πρέπει να καταλήγουν στο Δημόσιο και όχι στη βασιλική οικογένεια.

Όπως ανέφερε, οι φορολογικές δηλώσεις του βασιλιά και του πρίγκιπα Ουίλιαμ αποδεικνύουν ότι τα εισοδήματά τους είναι ιδιαίτερα υψηλά και απαιτούν περαιτέρω εξηγήσεις, ενώ πρόσθεσε πως η εξαγγελία για «μικρότερη μοναρχία» θα πρέπει να συνοδεύεται και από ουσιαστική μείωση του κόστους λειτουργίας της.

Μείωση των κερδών του Crown Estate

Τέλος, η έκθεση δείχνει ότι τα λειτουργικά κέρδη του Crown Estate, του ανεξάρτητου οργανισμού που διαχειρίζεται τις περιουσίες του Στέμματος και αποδίδει τα κέρδη του στο βρετανικό Δημόσιο, μειώθηκαν σε 1,2 δισ. λίρες για το έτος έως τον Μάρτιο, έναντι 1,4 δισ. λιρών την προηγούμενη χρονιά.

Η μείωση αποδίδεται κυρίως στην υποχώρηση των εσόδων από τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, καθώς ολοκληρώθηκε η περίοδος των υψηλών τελών παραχώρησης θαλάσσιων εκτάσεων και τα περισσότερα έργα έχουν πλέον περάσει στη φάση της κατασκευής.



Πηγή: skai.gr

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