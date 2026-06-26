Πόλεμος στις τάξεις των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ 

Οι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων προειδοποιούν ότι είναι έτοιμοι για «πόλεμο», εάν οι νεοεκλεγμένοι σοσιαλδημοκράτες επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τις ψηφοφορίες στην Ολομέλεια για να αποσπάσουν ιδεολογικές παραχωρήσεις.

Αυτή η στρατηγική θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο το έργο του επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, να περιορίσει τις εσωκομματικές διαφωνίες και να κρατήσει την ομάδα ενωμένη.

Οι κεντρώοι Δημοκρατικοί διαμηνύουν πως δεν θα επιτρέψουν στο κόμμα τους να μετακινηθεί προς τα αριστερά χωρίς αντίσταση: «Είναι προφανές ότι χρειάζεται οργάνωση», δήλωσε στο Axios κεντρώος Δημοκρατικός βουλευτής. «Δεν μπορείς απλώς να σταυρώνεις τα χέρια και να παρακολουθείς.»

«Θα γίνει πόλεμος» είπε δεύτερος κεντρώος βουλευτής, χαρακτηρίζοντας τα νέα μέλη που κλίνουν προς την Αριστερά ως «ανθρώπους που πετούν βόμβες, όχι ανθρώπους που λύνουν προβλήματα».

Οι προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη την Τρίτη αποτέλεσαν καμπανάκι για πολλούς Δημοκρατικούς στο Καπιτώλιο.

Οι υποστηριζόμενοι από τον Μαμντάνι, Μπραντ Λάντερ, Κλερ Βαλντέζ και Νταριαλίζα Άβιλα Σεβαλιέ νίκησαν αντιστοίχως τον δύο φορές εκλεγμένο βουλευτή Νταν Γκόλντμαν, τον πρόεδρο του δήμου του Μπρούκλιν Αντόνιο Ρεϊνόσο και τον πέντε φορές εκλεγμένο βουλευτή Αντριάνο Εσπαϊγιάτ, πρόεδρο της Ισπανόφωνης Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Υόρκη.

Οι τρεις παραπάνω προστίθενται σε περισσότερους από έξι ακόμη κεντροαριστερούς που έχουν ήδη κερδίσει φέτος σε προκριματικές εκλογές, καθώς και σε άλλους περίπου έξι που διεκδικούν την εκτόπιση πιο μετριοπαθών εν ενεργεία Δημοκρατικών βουλευτών.

Αν προστεθούν και τα σημερινά μέλη της λεγόμενης ομάδας Squad στη Βουλή (πρόκειται για την ομάδα προοδευτικών Δημοκρατικών, που στηρίζει πιο προωθημένες θέσεις σε θέματα όπως η περίθαλψη, το κλίμα, η φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα κλπ), διαμορφώνεται το μεγαλύτερο αριστερό μπλοκ που έχει υπάρξει στο αμερικανικό Κογκρέσο κατά τον 21ο αιώνα.

Αν οι βουλευτές αυτοί κινηθούν συντονισμένα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μπορούν να μπλοκάρουν ψηφοφορίες, στις οποίες το κόμμα θα βασίζεται αποκλειστικά στις δικές του ψήφους, έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

«Αυτό που βλέπετε σε αυτές τις εκλογές σε όλη τη χώρα είναι ψηφοφόροι που λένε: ‘Έχω κουραστεί από την υποταγή σας στο κομματικό κατεστημένο’» δήλωσε η προοδευτική βουλευτής Ντέλια Ραμίρεζ, μέλος της λεγόμενης ομάδας Squad.

Η Ραμίρεζ πρόσθεσε ότι η ομάδα της έχει ευθύνη να αποτελέσει την ισχυρότερη ομάδα που θα πάρει θέση, «όχι υπέρ του κατεστημένου, αλλά υπέρ των εργαζομένων που μας έστειλαν εδώ για να αγωνιστούμε δυναμικά για λογαριασμό τους».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, οι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν τη δική τους αριθμητική δύναμη εφαρμόζοντας ακριβώς την ίδια στρατηγική.

Δημοκρατικός βουλευτής, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η αριστερή πτέρυγα να κινηθεί συντονισμένα ώστε να επιβάλει παραχωρήσεις, δήλωσε ότι «θα δείτε και τους Blue Dogs» να κάνουν το ίδιο, αναφερόμενος στη μετριοπαθή έως συντηρητική Blue Dog Coalition .

«Στο τέλος της ημέρας, ο Χακίμ πρέπει να καταλάβει ποια είναι η πραγματική του βάση» είπε άλλος κεντρώος βουλευτής. «Οι άνθρωποι που θα σταθούν δίπλα του, όχι εκείνοι που θα στραφούν εναντίον του.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.