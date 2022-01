Παράταση στο θρίλερ για την υπόθεση του Νόβακ Τζόκοβιτς φαίνεται να δίνει η κυβέρνηση της Αυστραλίας, καθώς ο υπουργός Μετανάστευσης Άλεξ Χοκ δεν αναμένεται να προβεί σήμερα Πέμπτη σε ανακοινώσεις.



Ομοσπονδιακή πηγή της αυστραλιανής κυβέρνησης, που επικαλείται το τοπικό σάιτ The Age, δήλωνε ότι ο Χοκ εξακολουθεί να εξετάζει το θέμα, αλλά δεν αναμένονται απόψε ανακοινώσεις. «Ο υπουργός εξακολουθεί να εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης» δήλωσε αξιωματούχος το υπουργείου Μετανάστευσης.



Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκα με μικρή χρονική καθυστέρηση η κλήρωση του τουρνουά και ο Τζόκοβιτς κληρώθηκε με τον Σέρβο συμπατριώτη του Μίομιρ Κεσμάνοβιτς.



Η απόφαση να ακυρωθεί η βίζα του Τζόκοβιτς την περασμένη εβδομάδα ανατράπηκε στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο τη Δευτέρα, αλλά ο υπουργός Μετανάστευσης εξακολουθεί θα έχει τον τελευταίο λόγο για το εάν θα επιτραπεί στον σταρ του τένις να παραμείνει στη χώρα.

Αιχμές κατά του Νόβακ Τζόκοβιτς φάνηκε πάντως να αφήνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μιλώντας στο αγγλόφωνο κανάλι wion. «Φαίνεται πως δεν παίζουν όλοι με τους κανόνες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσιτσιπάς για το Australian Open.

Top seed and nine-time #AusOpen champion 🇷🇸 @DjokerNole begins his title defence against Miomir Kecmanovic.#AO2022 pic.twitter.com/96MAlHNElG