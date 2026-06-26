ΗΠΑ: Σε κακοδικία κατέληξε η δίκη 30χρονου που κατηγορήθηκε για την πυρκαγιά στο Πασίφικ Παλισέιντς

Σε κακοδικία οδηγήθηκε η δίκη ενός 30χρονου Αμερικανού που είχε κατηγορηθεί ως υπεύθυνος για μια από τις φονικότερες πυρκαγιές στο Λος Άντζελες το 2025, αφού οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία θα ζητήσει την επανάληψη της δίκης του Τζόναθαν Ρίντερνεχτ.

Οι αρχές λένε ότι ο 30χρονος οδηγός της Uber ευθύνεται για την πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς του 2025 και στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους. Η πυροσβεστική νόμιζε αρχικά ότι την είχε θέσει υπό έλεγχο, όμως η φωτιά αναζωπυρώθηκε έξι ημέρες αργότερα και έκαψε χιλιάδες κατοικίες στο Πασίφικ Παλισέιντς, μια από τις ακριβότερες συνοικίες της πόλης, με θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Συνολικά 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιές τον Ιανουάριο του 2025.

Οι εισαγγελείς έλεγαν ότι ο οδηγός ήταν οργισμένος με την Uber και ήθελε να κάψει τη «γειτονιά των πλουσίων» όπου κάποτε είχε ζήσει και ο ίδιος.

Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση έλεγε ότι ήταν απλώς ένας καλός σαμαρείτης που κάλεσε τις αρχές για να ενημερώσει ότι ξέσπασε πυρκαγιά από πυροτεχνήματα. Ο δικηγόρος του τον παρουσίασε ως τον «αποδιοπομπαίο τράγο» που χρησιμοποιούν οι αρχές για να αποκρύψουν την αποτυχία των πυροσβεστών να σβήσουν την αρχική εστία, τονίζοντας ότι άλλοι είναι οι υπεύθυνοι για την καταστροφή.

Αφού συσκέφθηκαν επί δύο ημέρες, οι ένορκοι παραδέχτηκαν σήμερα το πρωί ότι δεν κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση. Δέκα ήθελαν να τον απαλλάξουν από όλες τις κατηγορίες, δύο να τον καταδικάσουν.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Μπιλ Εσέιλι, αμέσως ανακοίνωσε ότι δεν παύει η δίωξη σε βάρος του οδηγού, «για την ενοχή του οποίου υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις» και ζήτησε να οριστεί νέα δίκη, ενώπιον νέου σώματος ενόρκων.

Για την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση ο οδηγός θα μπορούσε να καταδικαστεί σε κάθειρξη 45 ετών.

Από την έρευνα δεν προέκυψαν επιστημονικές αποδείξεις ότι εκείνος έβαλε τη φωτιά. Τα δεδομένα από το κινητό τηλέφωνό του έδειξαν ότι βρισκόταν κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησαν οι φλόγες.

Πολλοί από τους επιβάτες που μετέφερε εκείνη τη νύχτα είπαν ότι ήταν θυμωμένος, οργισμένος με τον «καπιταλισμό», ότι ανέφερε ότι είναι αναγκαίο να αποδώσει μόνος του δικαιοσύνη και μίλησε για τον Λουίτζι Ματζόνε, τον Αμερικανό που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πρόεδρο μιας ασφαλιστικής εταιρείας και σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης κάποιοι τον παρουσιάζουν ως «σύγχρονο Ρομπέν των Δασών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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