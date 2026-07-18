Μονοψήφιος αριθμός πλοίων πέρασαν το Στενό του Ορμούζ την Παρασκευή

Η κίνηση εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει και πάλι, εν μέσω ανταλλαγών πληγμάτων μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Παρασκευή.

Μόλις οκτώ πλοία διέσχισαν τη θαλάσσια οδό την Πέμπτη, αριθμός που είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων τριών εβδομάδων, σημείωσε η εξειδικευμένη εταιρεία παρακολούθησης της εμπορικής ναυσιπλοΐας Kpler. Την Τετάρτη, έγιναν 15 διελεύσεις.

Προτού ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, πριν από δύο εβδομάδες, ο αριθμός αυτός ανερχόταν σε 48. Προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, κατά μέσον όρο πάνω από 100 πλοία πέρναγαν από το στενό κάθε μέρα.

Διαψεύδει η CENTCOM ότι τάνκερ «εξερράγησαν» στο Στενό του Ορμούζ

Η CENTCOM διαψεύδει ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με την οποία τις πρώτες πρωινές ώρες δύο τάνκερ «εξερράγησαν» και «πήραν φωτιά» όταν έπεσαν σε νάρκες καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στο νότιο τμήμα του Στενού του Ορμούζ.

🚫 CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claims that two oil tankers have exploded in the Strait of Hormuz after hitting mines in the international waterway.



✅ FACT: Like most IRGC claims, this is false. pic.twitter.com/hgdwnc7Kos — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

«Δυο δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο, που αποπειρώνταν να διασχίζουν ναρκοθετημένη περιοχή στο νότιο στενό του Ορμούζ» βάσει παραπλανητικών οδηγιών αμερικανικών υπηρεσιών, «εξερράγησαν και πήραν φωτιά» ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκαν μέσω Telegram η κρατική τηλεόραση IRIB και το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Πηγή: skai.gr

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