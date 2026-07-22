«Ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου... Αλλά δεν μπορώ να τον συλλάβω». Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, παραδέχθηκε την Τρίτη ότι όντως δεν μπορεί να συλλάβει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρά τις προηγούμενες δεσμεύσεις του να το πράξει.

Ο Μαμντάνι υποσχέθηκε για πρώτη φορά τη σύλληψη του Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τη δημαρχία πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, αν και νομικοί δήλωναν ότι δεν είχε την εξουσία να προβεί στη σύλληψη.

Benjamin Netanyahu is a war criminal. pic.twitter.com/YRezmW6YVx — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 22, 2026

Το ζήτημα επανήλθε αυτή την εβδομάδα, όταν οι New York Times ρώτησαν τον Μαμντάνι αν σκόπευε ακόμη να συλλάβει τον Νετανιάχου, ο οποίος επισκέπτεται τη Νέα Υόρκη κάθε φθινόπωρο για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Μαμντάνι απάντησε ότι διεξάγει «ενεργή συζήτηση με το νομικό μας τμήμα» σχετικά με το ζήτημα της σύλληψης του Νετανιάχου και θα κάνει ό,τι επιτρέπει ο νόμος. Ο Μαμντάνι τελικά παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να συλλάβει τον Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου, ο αρχιτέκτονας μιας φρικτής γενοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

«Αξίζει να δικαστεί. Όπως έχω πει, συμφωνώ με το [Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο] ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να συλληφθεί και να δικαστεί για τα εγκλήματά του», δήλωσε ο Μαμντανί, παραπέμποντας για τη σύλληψή του στην κυβέρνηση Τραμπ.

«Η διοίκησή μου έχει εξετάσει κάθε διαθέσιμο μέσο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για να καθορίσει εάν η πόλη της Νέας Υόρκης θα μπορούσε να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου», είπε. «Είναι σαφές ότι δεν έχουμε την ανεξάρτητη νομική εξουσία να επιβάλουμε αυτό το ένταλμα».

Ο Μαμντανί έχει περιγράψει τη Νέα Υόρκη ως «πόλη του διεθνούς δικαίου», αν και οι διεθνείς υποθέσεις εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον, επιτέθηκε την Τρίτη στον Μαμντάνι. «Εκλέχτηκες για να υπηρετήσεις τους Νεοϋορκέζους, όχι την προπαγάνδα της Χαμάς. Κάνε τη δουλειά σου. Ο μόνος που πρέπει να συλληφθεί είσαι εσύ», είπε ο Ντάνον.

O πρόεδρος Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θα συλληφθεί κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη. «Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί, με καμία μορφή για κανέναν λόγο με κανέναν τρόπο, όσο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία δεν αναφέρθηκε στα σχόλια του δημάρχου.

Πηγή: skai.gr

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