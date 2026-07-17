Λαβρόφ: Η Ευρώπη προσπαθεί να απομακρύνει τον Τραμπ από τη συμφωνία της Αλάσκας

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Παρασκευή την Ευρώπη και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι επιχειρούν να απομακρύνουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από τις συμφωνίες που, όπως είπε, επιτεύχθηκαν στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας.

«Αποδεχθήκαμε τις προτάσεις του Τραμπ στην Αλάσκα και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του, και, φυσικά, ο ίδιος ο κ. Ζελένσκι, προσπαθούν να τον απομακρύνουν από αυτές τις προτάσεις», δήλωσε ο Λαβρόφ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έχει επιδείξει «πολλές φορές» την καλή της θέληση για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία τα τελευταία δέκα χρόνια.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας αναφέρθηκε επίσης στον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν, σημειώνοντας ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να υφίστανται και καλώντας όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες.



Πηγή: skai.gr

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