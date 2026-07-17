Η γαλλική πυρηνική ασπίδα πιο κοντά στη Γερμανία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Γαλλία και Γερμανία επιδιώκουν στενότερη συνεργασία στην άμυνα, εστιάζοντας στην πυρηνική αποτροπή, την ασφάλεια της Ευρώπης και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συναντώνται στον πύργο Αουγκούστουσμπουργκ στη Μπριλ, κοντά στη Βόννη, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του γαλλογερμανικού υπουργικού συμβουλίου.

Η συνάντηση στοχεύει στο να ξεπεραστεί η αποτυχία του προγράμματος ανάπτυξης του μαχητικού FCAS και να αναζωπυρωθεί η γαλλογερμανική στρατηγική συνεργασία εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Γαλλία και Γερμανία επιδιώκουν στενότερη συνεργασία στην άμυνα, με επίκεντρο την πυρηνική αποτροπή, την ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά και την Τεχνητή Νοημοσύνη.Γαλλία και Γερμανία φιλοδοξούν να ανοίξουν νέο κεφάλαιο στη στρατηγική τους συνεργασία. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συναντιούνται σήμερα στον πύργο Αουγκούστουσμπουργκ στην πόλη Μπριλ κοντά στη Βόννη στο πλαίσιο συνεδρίασης του γαλλογερμανικού υπουργικού συμβουλίου. Κύριος στόχος να αφήσουν πίσω τους την αποτυχία του φιλόδοξου προγράμματος για την ανάπτυξη του μαχητικού FCAS.



Οι συνομιλίες, οι οποίες ξεκίνησαν το πρωί σε αεροπορική στρατιωτική βάση έξω από την Κολωνία, επικεντρώθηκαν σε νέα κοινά προγράμματα που θα μπορούσαν να επαναφέρουν τη δυναμική της γαλλογερμανικής συνεργασίας σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων στην Ευρώπη.

Πηγή: Deutsche Welle

Στο επίκεντρο η πυρηνική αποτροπήΚομβικό θέμα των συζητήσεων αποτελεί η στενότερη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής. Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικούς κύκλους στο Βερολίνο, οι δύο χώρες εξετάζουν τη συμμετοχή Γερμανών στρατιωτών σε γαλλική πυρηνική άσκηση το φθινόπωρο.Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Παρισιού να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό πυλώνα ασφάλειας. Η Γαλλία, μαζί με τη Μεγάλη Βρετανία, είναι η μοναδική δυτικοευρωπαϊκή χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο. Το Βερολίνο, από την πλευρά του, υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε συνεργασία πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς το σύστημα αποτροπής του ΝΑΤΟ, και όχι ως εναλλακτική του.Παράλληλα, η Γαλλία επιμένει ότι ο έλεγχος των πυρηνικών της όπλων παραμένει αποκλειστικά εθνική αρμοδιότητα, ζητώντας όμως από τους εταίρους της μεγαλύτερη συμβολή σε συμβατικές αμυντικές δυνατότητες, όπως συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, προηγμένα όπλα μεγάλης εμβέλειας και αντιαεροπορική άμυνα.Ευρωπαϊκές συμμαχίες και τεχνολογίαΗ γαλλική πρόταση για ευρύτερη συνεργασία έχει ήδη βρει ανταπόκριση από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Πολωνία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Δανία και η Νορβηγία.Καθώς πρόκειται για το τελευταίο γαλλογερμανικό υπουργικό συμβούλιο της θητείας του Εμμανουέλ Μακρόν, οι δύο πλευρές επιδιώκουν να δρομολογήσουν έργα που μπορούν να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Στα σχέδια περιλαμβάνονται η συνεργασία στην ανάπτυξη προηγμένων μπαταριών, η δημιουργία κοινού κέντρου Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και η σύμπραξη των δημόσιων διεθνών μέσων ενημέρωσης Deutsche Welle και France Médias Monde με στόχο την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.Πηγές: afp, dpa

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