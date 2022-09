Ξεχειλίζει η οργή για τον θάνατο της 22χρονης στο Ιράν - Γυναίκες καίνε μαντίλες και κόβουν τα μαλλιά τους - Δείτε βίντεο

Άντρες και γυναίκες ξεσπούν στο Ιράν για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί που συνελήφθη από την αστυνομία «ηθών» επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Εκατοντάδες οργισμένοι πολίτες έχουν βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν, με πολλές γυναίκες καίνε τις μαντίλες τους.

More women in #Iran🇮🇷 set fire to their headscarves tonight during the fifth night of protests in Iran over the death of Mahsa Amini, 22, following her arrest by morality police over the mandatory hijab law. pic.twitter.com/UNXmjxWx2s