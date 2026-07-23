Ιράν: Αμερικανικός πύραυλος έπληξε το νησί Κεσμ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε το ιρανικό νησί Κεσμ κοντά στα Στενά του Ορμούζ σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Η επίθεση σημειώθηκε στα παράλια της πόλης Σούζα, με το πρακτορείο να μην αναφέρει διευκρινίσεις για θύματα ή ζημιές.

Το κρατικό κανάλι Irib μετέδωσε ότι «ακούστηκε μια έκρηξη» στο νησί Κεσμ.

Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα σήμερα το ιρανικό νησί Κεσμ, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

«Μετά την επίθεση του Αμερικανού εχθρού, ένας πύραυλος έπεσε στα παράλια της πόλης Σούζα, στο νησί Κεσμ, ανέφερε το πρακτορείο, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τυχόν θύματα ή ζημιές.

Το κρατικό κανάλι Irib μετέδωσε επίσης ότι «ακούστηκε μια έκρηξη» στο νησί Κεσμ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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