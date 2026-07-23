Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έχει ενημερωθεί ότι οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία σχεδιάζουν να ζητήσουν επαλήθευση σχετικά με τη συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας που συζητούν.

Ο ΔΟΑΕ δεν έχει λάβει ακόμη επίσημο αίτημα για τη διενέργεια εργασιών επαλήθευσης από τις δύο χώρες.

Ο οργανισμός εκφράζει την ετοιμότητα και διάθεση συνεργασίας με τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία για την εφαρμογή των κανονιστικών μέτρων.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, που συνιστά εποπτική αρχή του ΟΗΕ σε σχέση με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, έχει ενημερωθεί για το ότι ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία σχεδιάζουν να του ζητήσουν να διενεργήσει εργασίες επαλήθευσης σχετικά με τη συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας που συζητούν, αλλά δεν έχει ακόμη λάβει σχετικό αίτημα από αυτές, όπως ανακοίνωσε σήμερα.

«Ανυπομονούμε να λάβουμε το αίτημα για την εν λόγω επαλήθευση και να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ και το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας (KSA) για τη διασφάλιση της εφαρμογής των εν λόγω μέτρων», αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε ανακοίνωση του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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