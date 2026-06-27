Ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο μία ημέρα μετά τη συμφωνία-πλαίσιο

Ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την περιοχή Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, σήμερα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Το πλήγμα σημειώθηκε μία ημέρα αφού το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, μια συμφωνία ασφαλείας που στοχεύει στην άμβλυνση της έντασης κατά μήκο των συνόρων τους έπειτα από μήνες εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν τριμερή συμφωνία-πλαίσιο, η οποία ανοίγει τον δρόμο για τη σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα του νοτίου Λιβάνου και την ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού στις περιοχές αυτές, με τη στήριξη της Ουάσινγκτον.

Τι προβλέπει

Η συμφωνία προβλέπει την υλοποίηση δύο πιλοτικών σχεδίων, στο πλαίσιο των οποίων οι IDF θα αποχωρήσουν από μικρές περιοχές που ελέγχει σήμερα και τη θέση τους θα αναλάβουν ο στρατός του Λιβάνου.

Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματικοί θα συνεργαστούν με τον λιβανέζικο στρατό για την εφαρμογή των πιλοτικών σχεδίων και κυρίως για να επιβεβαιώσουν ότι στις περιοχές αυτές δεν υπάρχει παρουσία της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, η μία περιοχή βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνι και η δεύτερη νότια του ποταμού.

Πηγή: skai.gr

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