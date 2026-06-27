Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ένα δεξαμενόπλοιο υπέστη ζημιές στη γέφυρά του από βλήμα άγνωστης προέλευσης στα Στενά του Ορμούζ.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή μετά το περιστατικό.

Δεν φαίνεται να προκλήθηκε περιβαλλοντική ζημιά από το συμβάν, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας ναυσιπλοΐας UKMTO.

⁠Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε πως επλήγη από ένα βλήμα άγνωστης προέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, έγινε σήμερα γνωστό από τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Το τάνκερ υπέστη ζημιές στη γέφυρά του, όμως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν φαίνεται να προκλήθηκε περιβαλλοντική ζημιά, πρόσθεσε η UKMTO.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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