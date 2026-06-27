Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία (Météo-France) προβλέπει τερματισμό των κόκκινων συναγερμών καύσωνα το βράδυ της Κυριακής, μετά από 13 υποβαθμίσεις που σημειώθηκαν το πρωί.

Η Γερμανία κατέγραψε την Παρασκευή ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας 41,3 βαθμών Κελσίου σε συνοικία της πόλης Ζααρμπρίκεν (δυτικά)

Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει της Ευρώπη δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών και προκαλεί, μεταξύ άλλων, ανθρώπινες τραγωδίες.

Ύφεση στη Γαλλία το βράδυ της Κυριακής

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία (Météo-France) προβλέπει τερματισμό των κόκκινων συναγερμών καύσωνα αύριο, Κυριακή, το βράδυ, έπειτα από 13 υποβαθμίσεις σήμερα το πρωί: 37 γαλλικά γεωγραφικά διαμερίσματα παραμένουν ακόμη στο πιο υψηλό επίπεδο συναγερμού, σύμφωνα με το τελευταίο της δελτίο.

Strong heat can lead to dehydration, heatstroke, and even the death of pets



Experts recommend not walking pets between 11:00 and 18:00, ensuring they have constant access to fresh water, and keeping them in cool indoor spaces.



Owners are also reminded that animals must never be… pic.twitter.com/8X7GxfH26K — NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2026

Ρεκόρ στην Ελβετία

Η Ελβετία σημείωσε την Παρασκευή την πιο υψηλή θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για τον μήνα Ιούνιο, με 38,8 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38 βαθμών που καταγράφηκε στην ίδια πόλη την προηγούμενη ημέρα.

Διακοπή λειτουργίας πυρηνικού σταθμού

Ο ελβετικός πυρηνικός σταθμός του Μπετσνάου σταμάτησε να λειτουργεί την Παρασκευή ώστε να αποτραπεί μια υπερβολική θέρμανση των υδάτων του ποταμού που ψύχουν τους δύο αντιδραστήρες του εν μέσω καύσωνα, ανακοίνωσε ο ενεργειακός όμιλος Axpo.

Στη Γαλλία, τρεις αντιδραστήρες σταμάτησαν τη λειτουργία τους για τους ίδιους λόγους, με αποτέλεσμα να μειωθεί η παραγωγή ηλεκτρισμού.

Γερμανία: Ρεκόρ ζέστης στους 41,3 βαθμούς Κελσίου

Η Γερμανία κατέγραψε την Παρασκευή ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας 41,3 βαθμών Κελσίου σε συνοικία της πόλης Ζααρμπρίκεν (δυτικά), σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (DWD) που διαβιβάστηκαν στο AFP.

"Και είναι πολύ πιθανό η θερμοκρασία αυτή να σημειωθεί και αύριο [σήμερα Σάββατο], αν όχι να ξεπεραστεί ελαφρά", δήλωσε ο Ούβε Μπαουμγκάρτεν, μετεωρολόγος της DWD ο οποίος μίλησε στο AFP.

As record high temperatures grip parts of Europe, people and animals alike are seeking relief from the heat in any way they can. pic.twitter.com/AvF5t4fqby — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 27, 2026

Γαλλία: Θάνατος μωρού λόγω υπερθερμίας

Ένα μωρό 18 μηνών πέθανε αφού βρέθηκε σε κατάσταση υπερθερμίας την Τρίτη σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Μασσαλίας (νότια), όπως δήλωσε χθες το πανεπιστήμιο στο AFP, χωρίς να διευκρινίζει την ακριβή ημερομηνία του θανάτου του.

Δύο παιδιά, ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, εντοπίστηκαν νεκρά τη Δευτέρα στο αυτοκίνητο της οικογένειας σε χώρο στάθμευσης κατοικίας στο Καρπαντρά (νότια). Και ένα παιδί τριών ετών πέθανε την Τετάρτη, καθώς βρέθηκε μόνο του μέσα σε αυτοκίνητο εν μέσω καύσωνα.

Βέλγιο: Απομακρύνθηκαν οι επιβάτες δύο συρμών της Eurostar

Οι επιβάτες δύο συρμών της Eurostar χρειάστηκε να απομακρυνθούν εν μέσω καύσωνα την Παρασκευή στο Βέλγιο, για τεχνικούς λόγους, δήλωσε στο AFP η μεταφορική εταρία και η διαχειρίστρια του σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel.

Θερμόμετρο στις Βρυξέλλες δείχνει 45 βαθμούς

Ηνωμένο Βασίλειο: Νέο ρεκόρ στους 36,9 βαθμούς Κελσίου

Το ΗΒ κατέρριψε την Παρασκευή ρεκόρ ζέστης για τον μήνα Ιούνιο για τρίτη μέρα στη σειρά, με 36,9 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Ουάτισαμ, στο Σάφοκ (νοτιοανατολική Αγγλία), και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει "ακόμη περισσότερο", σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Met Office.

Ολλανδία: Κόκκινος συναγερμός για πρώτη φορά την Παρασκευή, ακυρώθηκε φεστιβάλ μουσικής

Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ισχύει κόκκινος συναγερμός που εξέδωσε το Ινστιτούτο Μετεωρολογίας της Ολλανδίας για μεγάλο μέρος της χώρας λόγω των ακραίων συνθηκών ζέστης, με θερμοκρασίες που μπορεί να φθάσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Τα περισσότερα σχολεία είναι κλειστά και οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να μην κυκλοφορούν στον δρόμο παρά μόνο αν υπάρχει ανάγκη. Στη χώρα αυτή, που είναι γνωστή για τα κανάλια της, οι συρόμενες γέφυρες ψύχονται προληπτικά ώστε να αποτραπεί η διαστολή του μετάλλου λόγω της ζέστης.

Φεστιβάλ τέκνο ακυρώθηκε την Παρασκευή λόγω του καύσωνα, λίγο μετά τον κόκκινο συναγερμό που εξέδωσαν οι ολλανδικές αρχές για οκτώ περιοχές της χώρας.

🇮🇹 Rome zoo cools animals with frozen treats as heat intensifies around Europe



With summer temperature soaring around Europe, including in Italy, Rome’s Bioparco zookeepers are providing ice pops and frozen foods to animals, from giraffes to seals to capybaras, to help them cope… pic.twitter.com/SEmLWTtaDu — AFP News Agency (@AFP) June 27, 2026

Τα Βαλκάνια σε κόκκινο συναγερμό

Τα Βαλκάνια θα πληγούν από τον καύσωνα από σήμερα, με ολόκληρη τη χερσόνησο της Αδριατικής να βρίσκεται ήδη σε κόκκινο συναγερμό την Παρασκευή, σύμφωνα με την υπηρεσία MeteoAlarm. Με 39 βαθμούς Κελσίου να αναμένονται από την Κυριακή σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου, σύμφωνα με τα διάφορα εθνικά ινστιτούτα μετεωρολογίας, η περιοχή αναμένεται να υποφέρει από τη ζέστη τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.

Τουλάχιστον 193 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων 75 εκατομμύρια στη Γερμανία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του AFP.

Συνολικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για περισσότερα από 404 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη (εκτός Τουρκίας), ελαφρώς λιγότεροι σε σχέση με χθες. Η ανάλυση αυτή, που βασίζεται στις προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το το 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Joint Research Center, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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