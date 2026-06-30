«Καταξοδεύτηκε» ο Τραμπ: Προϊόν ΑΙ ο γιγάντιος χρυσός αετός - δώρο στον Λευκό Οίκο για τα 250 του χρόνια

Νέα συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιεύοντας μια εικόνα που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και απεικονίζει έναν τεράστιο χρυσό αετό τοποθετημένο στο μπαλκόνι του Τρούμαν το οποίο βρίσκεται στη νότια όψη του Λευκού Οίκου.

Την εικόνα δημοσίευσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον λογαριασμό του στο Truth Social, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα: «Ένα χρυσό δώρο στον Λευκό Οίκο για τη συμπλήρωση των 250 χρόνων του!».

Το αξιοσημείωτο είναι ότι η ανάρτηση αναδημοσιεύτηκε στη συνέχεια και από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα X, ωστόσο σύντομα προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με την αυθεντικότητα της εικόνας.

"A Golden Gift to the White House for its 250th Birthday Year!" - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/XV2sk6smcf — The White House (@WhiteHouse) June 30, 2026

Αναλυτές και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επισήμαναν ότι η εικόνα δεν φαίνεται να αποτελεί πραγματική φωτογραφία. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν διαφορές στα κιγκλιδώματα του μπαλκονιού σε σχέση με το πραγματικό Truman Balcony, ενώ η ασπίδα που κρατά ο αετός φέρει 11 αστέρια αντί για τα παραδοσιακά 13, τα οποία συμβολίζουν τις αρχικές δεκατρείς αποικίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα μεταδεδομένα της εικόνας, περιλαμβάνονται ενδείξεις ότι αυτή δημιουργήθηκε με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της Google.

Την ίδια ώρα, ο ανεξάρτητος φωτογράφος Άντριου Λέιντεν δημοσίευσε φωτογραφίες από τον Λευκό Οίκο, τις οποίες, όπως ανέφερε, τράβηξε περίπου στις 21:30 το βράδυ, μετά την ανάρτηση του Τραμπ. Στις εικόνες αυτές δεν εμφανίζεται ο χρυσός αετός στο μπαλκόνι.

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει τις αναφορές περί χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία της εικόνας.

Από την επιστροφή του στην προεδρία το 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προχωρήσει σε σειρά αισθητικών και κατασκευαστικών παρεμβάσεων στον Λευκό Οίκο.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η προσθήκη χρυσών διακοσμητικών στοιχείων στο Οβάλ Γραφείο, η τοποθέτηση μεγάλων αναμνηστικών μεταλλίων στους χώρους της προεδρικής κατοικίας, η πλήρης αναμόρφωση του Κήπου των Ρόδων, η εγκατάσταση δύο μεγάλων ιστών σημαίας στους εξωτερικούς χώρους, καθώς και η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας, προκειμένου να κατασκευαστεί η νέα αίθουσα δεξιώσεων που έχει προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος.





Πηγή: skai.gr

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