Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν ανακοίνωσε ότι το Μουσκάτ «δεν υποστηρίζει την επιβολή τελών διέλευσης» στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, αλλά εμφανίζεται ανοιχτό στο ενδεχόμενο χρεώσεων για «θαλάσσιες, περιβαλλοντικές και ναυτιλιακές υπηρεσίες».

Ο Μπαντρ μπιν Χαμάντ Αλμπουσάιντι έκανε τη δήλωση κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό Monte Carlo Doualiya, σύμφωνα με τα κύρια σημεία που δημοσίευσε το γραφείο του στο X.

Ο Αλμπουσάιντι δήλωσε ότι οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες «μπορούν να συζητηθούν οικειοθελώς με τις δικαιούχους χώρες και εταιρείες». Εξήγησε επίσης ότι «ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν την ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, την προστασία των υδάτων από τη ρύπανση και την αύξηση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ατυχημάτων ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης».

Ο Αλμπουσάιντι σημείωσε την πιθανότητα «άντλησης έμπνευσης από υπάρχοντα μοντέλα, όπως τα Στενά της Μαλάκα και της Σιγκαπούρης».

Πηγή: skai.gr

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