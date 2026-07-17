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Ανήλικη λήστεψε μίνι μάρκετ με... φαλτσέτα και χειρουργική μάσκα στη Χαλκιδική

16χρονη κατηγορείται για ληστεία σε μίνι μάρκετ στη Νέα Προποντίδα Χαλκιδικής, υπό την απειλή φαλτσέτας και φορώντας χειρουργική μάσκα, αρπάζοντας 265 ευρώ

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Περιπολικό

Υπό την απειλή φαλτσέτας και φορώντας χειρουργική μάσκα, 16χρονη κατηγορείται ότι λήστεψε μίνι μάρκετ σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική, αρπάζοντας από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 265 ευρώ.

Η ληστεία σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, με την ανήλικη να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται άμεσα από αστυνομικούς του Α.Τ. Καλλικράτειας.

Στην κατοχή της βρέθηκε η φαλτσέτα που φέρεται να χρησιμοποίησε, η ιατρική μάσκα και το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Μαζί της συνελήφθη και ο πατέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Χαλκιδική ανήλικη Ληστεία
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