Μωρό δελφίνι μπήκε στην αγκαλιά κολυμβητή στον Βόσπορο – Viral βίντεο

Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα όμορφη εικόνα, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρίσκονταν στις ακτές του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη, όταν ένα νεαρό δελφίνι εμφανίστηκε να κολυμπά σε πολύ μικρή απόσταση από τη στεριά και δίπλα σε κολυμβητές.

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Το μικρό κητώδες κινήθηκε με άνεση στα νερά του Βοσπόρου, πλησιάζοντας την ακτογραμμή και εντυπωσιάζοντας τους κολυμβητές, ενώ δεν δίστασε να μπει στην αγκαλιά ενός από αυτούς χαρίζοντας ένα μοναδικό και πολύ σπάνιο θέαμα.

Η σπάνια στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε αμέσως δημοφιλές (viral) στα social media, με τον κολυμβητή να απολαμβάνει την αναπάντεχη συνύπαρξη με το μικρό θαλάσσιο θηλαστικό, δίνοντάς του ακόμη και φιλιά, ενώ με τη σειρά του το μικρό δελφινάκι, απολάμβανε τα… πατρικά χάδια.

Αν και ο Βόσπορος αποτελεί έναν από τους πιο πολυσύχναστους θαλάσσιους διαδρόμους στον κόσμο, με χιλιάδες διελεύσεις πλοίων κάθε χρόνο, οι εμφανίσεις δελφινιών δεν είναι ασυνήθιστες. Στην περιοχή ζουν πληθυσμοί κοινών δελφινιών, ρινοδέλφινων και φωκαινών, οι οποίοι μετακινούνται μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Θάλασσας του Μαρμαρά αναζητώντας τροφή.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η παρουσία ενός τόσο νεαρού δελφινιού κοντά στις ακτές δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει χαθεί ή ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ωστόσο, συνιστούν στους πολίτες να μην επιχειρούν να το αγγίξουν ή να το πλησιάσουν, καθώς η ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να προκαλέσει άγχος στο ζώο ή να το απομακρύνει από τη μητέρα του, εφόσον βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.



Πηγή: skai.gr

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