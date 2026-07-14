Η γερμανική αστυνομία προσπαθεί σήμερα να λύσει τον γρίφο του πώς μπορεί να χάθηκαν 20 τόνοι τυρί Έμενταλ στο δρόμο ανάμεσα στη Βαυαρία και τον προορισμό τους στη Γαλλία.

Μια εταιρεία μεταφορών ανέθεσε σε μια άλλη εταιρεία να φροντίσει για την παράδοση του εν λόγω φορτίου και ένα φορτηγό έφθασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Μπαϊρόιτ για να παραλάβει το τυρί, αναφέρεται σε έκθεση της αστυνομίας.

Όμως δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τυρί ήταν αξίας περίπου 80.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

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