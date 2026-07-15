Η συμβουλή Στάρμερ για το ενδεχόμενο επιστροφής Φάρατζ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προέτρεψε τους ψηφοφόρους να «ρίξουν την ψήφο τους στον κάδο των απορριμμάτων» πριν από τις συμπληρωματικές εκλογές της 13ης Αυγούστου, που αφορούν την επιστροφή του ηγέτη του ακροδεξιού Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ.

Οι εκλογές αυτές διεξάγονται μετά την παραίτηση του Φάρατζ από τη βουλευτική του έδρα, με στόχο να επανεκλεγεί και να αντιμετωπίσει κατηγορίες για μη δήλωση δωρεών από πλούσιους υποστηρικτές.

Μετά τις καταγγελίες για «μηχανορραφία», τα μεγάλα κόμματα απέσυραν τους υποψηφίους τους ώστε ο Φάρατζ να αντιμετωπίσει μόνο μικρά κόμματα και ανεξάρτητους υποψήφιους, μεταξύ των οποίων και ένας με «τενεκεδένιο κεφάλι» που έχει προκαλέσει αίσθηση.

«Ρίξτε την ψήφο σας στον κάδο των απορριμμάτων»: ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ έδωσε σήμερα μια «παράδοξη » συμβουλή στους ψηφοφόρους, πριν από τις συμπληρωματικές εκλογές της 13ης Αυγούστου στις οποίες ο ηγέτης του ακροδεξιού Reform UK, ο Νάιτζελ Φάρατζ, διεκδικεί εκ νέου την έδρα από την οποία παραιτήθηκε, απέναντι σε έναν υποψήφιο με «τενεκεδένιο κεφάλι».

Οι εκλογές αυτές προκηρύχθηκαν εκτάκτως μετά την απόφαση του Νάιτζελ Φάρατζ να παραιτηθεί από βουλευτής και να θέσει ξανά υποψηφιότητα, στην ίδια περιφέρεια. Ο ηγέτης του αντιμεταναστευτικού κόμματος και πρόμαχος του Brexit, ελπίζει ότι έτσι θα κλείσει τα στόματα όσων τον κατηγορούν για διαφθορά επειδή δεν δήλωσε τις δωρεές που έλαβε από πλούσιους υποστηρικτές του.

Καταγγέλλοντας τη «μηχανορραφία» του, τα μεγάλα κόμματα αποφάσισαν να μην κατεβάσουν υποψηφίους σε αυτές τις εκλογές. Ο Φάρατζ, έτοιμος να καταγγείλει το «κατεστημένο», βρίσκεται αντιμέτωπος με υποψηφίους μικρών κομμάτων ή ανεξάρτητους, ένας εκ των οποίων έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση.

Πρόκειται για τον «Κόμη Τενεκεδόφατσα», μια περσόνα δημιουργημένη από τον κωμικό ηθοποιό Τζον Χάρβεϊ. Είναι εύκολα αναγνωρίσιμος, χάρη στο κράνος του που θυμίζει μεσαιωνικό ιππότη –σε σχήμα κάδου απορριμμάτων– τη μακριά κάπα του, τη μεταλλική στολή του και το χιουμοριστικό εκλογικό μανιφέστο του. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο «Κόμης» κατεβαίνει στις εκλογές, μάλιστα πρόσφατα είχε διεκδικήσει και την έδρα του Μέικερφιλντ, την οποία κέρδισε ο Άντι Μπέρναμ, ο διάδοχος του Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία των Εργατικών και την πρωθυπουργία.

Ο «Κόμης Τενεκεδόφατσας», που αυτοχαρακτηρίζεται «διαγαλαξιακός πολεμιστής» έγινε αντικείμενο συζήτησης σήμερα, στην τελευταία συνεδρίαση του κοινοβουλίου όπου ο Στάρμερ κλήθηκε να απαντήσει σε επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών.

Χαριτολογώντας, η επικεφαλής της συντηρητικής αντιπολίτευσης Κέμι Μπάντενοκ ρώτησε τον απερχόμενο πρωθυπουργό αν πιστεύει ότι πρέπει να γίνει ντιμπέιτ μεταξύ του Φάρατζ και του Κόμη. «Το Reform UK έχει την πρόθεση να περάσει το καλοκαίρι καυγαδίζοντας με τον σκουπιδοντενεκέ» απάντησε ο Στάρμερ. «Η συμβουλή μου σε όλον τον κόσμο είναι να ρίξετε την ψήφο σας στον κάδο», πρόσθεσε, προκαλώντας τα γέλια των βουλευτών.

Ο ηγέτης των κεντρώων Φιλελεύθερων Δημοκρατών Εντ Ντέιβι υπερθεμάτισε. «Δεν μπορώ να στηρίξω φαντασιόπληκτους χαρακτήρες με γελοία προεκλογικά προγράμματα, για αυτό και στηρίζω τον Κόμη Τενεκεδόφατσα», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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