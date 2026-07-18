Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα επίθεση κατά υποδομών στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού, χτυπώντας ένας πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα και προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όλεχ Κίπερ.
Ο Κίπερ δήλωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και ότι προκλήθηκαν ζημιές σε εγκαταστάσεις, όπως κτίρια, δεξαμενές και αποθήκες.
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