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Η Ρωσία έπληξε υποδομές στο λιμάνι της Οδησσού - Τουλάχιστον ένας νεκρός

Καταστράφηκαν κτίρια, δεξαμενές και αποθήκες στην περιοχή, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας της Οδησσού Όλεχ Κίπερ.

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Οδησσός

Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα επίθεση κατά υποδομών στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού, χτυπώντας ένας πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα και προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όλεχ Κίπερ.

Ο Κίπερ δήλωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και ότι προκλήθηκαν ζημιές σε εγκαταστάσεις, όπως κτίρια, δεξαμενές και αποθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ρωσία Ουκρανία Οδησσός
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