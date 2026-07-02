Η Ρωσία αγοράζει βενζίνη από την Ινδία για να καλύψει τις ελλείψεις της

Η Ρωσία έχει ξεκινήσει τις εισαγωγές βενζίνης από την Ινδία μέσω θαλάσσης, σε μια προσπάθεια να καλύψει τις ελλείψεις καυσίμων που προκλήθηκε από τις επιθέσεις της Ουκρανίας στις ενεργειακές υποδομές της, όπως αποκαλύπτουν στο Reuters πηγές του κλάδου.

Η έλλειψη στα καύσιμα γίνεται αισθητή σε όλη τη χώρα, προκαλώντας περιορισμούς στη διανομή, μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων και ρεκόρ αύξησης στην τιμή της βενζίνης.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Μόσχα βρίσκεται σε επαφή με άλλες χώρες, συζητώντας το θέμα των εισαγωγών καυσίμων σε αποδεκτές τιμές.

Μια από τις πηγές ανέφερε ότι τουλάχιστον 60.000 μετρικοί τόνοι βενζίνης έχουν ήδη αποσταλεί από την Ινδία στη Ρωσία, ενώ μια άλλη πηγή διευκρίνισε ότι έχουν επιστρατευτεί δύο δεξαμενόπλοια με φορτία 30.000 έως 40.000 τόνων το καθένα.

Παράλληλα, μια τρίτη πηγή εκτιμά πως η Ρωσία σχεδιάζει να εισάγει 400.000 τόνους βενζίνης κάθε μήνα από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της γειτονικής Λευκορωσίας, από την οποία ήδη προμηθεύεται καύσιμα.

Η κατανάλωση βενζίνης στη Ρωσία ανέρχεται σε τουλάχιστον 110.000 τόνους την ημέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού καθώς η ζήτηση είναι ιδιαίτερα υψηλή, ενώ προς το παρόν παραμένει άγνωστο από ποιο ινδικό διυλιστήριο προμηθεύεται καύσιμα η Μόσχα.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιβεβαίωσε την Κυριακή, κατά τη διάρκεια συνάντησης με υπουργούς της κυβέρνησης και άλλους αξιωματούχους, ότι οι επιθέσεις ουκρανικών drones εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου είχαν προκαλέσει ελλείψεις σε ορισμένες περιοχές, τονίζοντας πάντως πως το πρόβλημα αντιμετωπίζεται.

Στο πλαίσιο αυτό, η Λευκορωσία έχει σχεδόν τριπλασιάσει τις προμήθειες βενζίνης προς τη Ρωσία, αγγίζοντας τους 70.000 τόνους το πρώτο μισό του Ιουνίου, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του Μαΐου, σύμφωνα με υπολογισμούς και πηγές του Reuters.

Τέλος, το ρωσικό κοινοβούλιο ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα τροποποιήσεις στον φορολογικό κώδικα της χώρας. Στόχος είναι η αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσαν τα ουκρανικά drones, προσφέροντας παράλληλα κρατικές επιδοτήσεις στις εισαγωγές καυσίμων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τα έξοδα παράδοσης και τις τιμές της Ινδίας.

Πηγή: skai.gr

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