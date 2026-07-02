Ο θρύλος των πολεμικών τεχνών Μπρους Λι, ο οποίος γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, γίνεται ο πρώτος Κινεζοαμερικανός στην ιστορία της Καλιφόρνιας που αποκτά επίσημη ετήσια ημέρα αφιερωμένη στο όνομά του.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, υπέγραψε την Τρίτη νόμο που καθιερώνει επισήμως την 17η Μαΐου ως «Ημέρα Μπρους Λι» (Bruce Lee Day), σύμφωνα με το γραφείο του πολιτειακού βουλευτή του Σαν Φρανσίσκο, Ματ Χέινι.

Η ημερομηνία δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς στις 17 Μαΐου 1959 ο 18χρονος τότε Μπρους Λι επέστρεψε στο Σαν Φρανσίσκο, αφού είχε περάσει τα παιδικά του χρόνια στο Χονγκ Κονγκ.

Η κόρη του, Σάνον Λι, διευθύνουσα σύμβουλος του Bruce Lee Foundation, χαρακτήρισε την αναγνώριση αυτή απόδειξη της διαχρονικής κληρονομιάς του πατέρα της ως ανθρώπου που γεφύρωσε διαφορετικούς πολιτισμούς.

«Από τους νέους που βρήκαν αυτοπεποίθηση και προοπτική μέσα από τη φιλοσοφία του, μέχρι τις οικογένειες που είδαν επιτέλους τον εαυτό τους να εκπροσωπείται στην οθόνη, και τους αθλητές που εξακολουθούν να εμπνέονται από τις διδασκαλίες του για την πειθαρχία και την εσωτερική δύναμη, η επιρροή του είναι βαθιά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Από την πλευρά του, ο Ματ Χέινι χαρακτήρισε τον Μπρους Λι «την επιτομή των καλύτερων στοιχείων της Καλιφόρνιας».

«Σε μια εποχή που οι Ασιατοαμερικανοί είτε απουσίαζαν από την οθόνη είτε παρουσιάζονταν μέσα από στερεότυπα, ο Μπρους Λι βοήθησε ολόκληρες γενιές να δουν τον εαυτό τους να εκπροσωπείται με δύναμη και αξιοπρέπεια», δήλωσε.

Το Ίδρυμα Μπρους Λι και οργανώσεις της ασιατοαμερικανικής κοινότητας επιδιώκουν η ημέρα αυτή να τιμάται κάθε χρόνο με προαιρετικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη την πολιτεία, όπως πολιτιστικές εκθέσεις, δημόσιες δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία.

Από το Σαν Φρανσίσκο στο Χονγκ Κονγκ και τη διεθνή καταξίωση

Ο Μπρους Λι γεννήθηκε το 1940 στο Σαν Φρανσίσκο από Κινέζους γονείς, οι οποίοι περιόδευαν τότε με θίασο κινεζικής όπερας. Χάρη στη γέννησή του στις Ηνωμένες Πολιτείες απέκτησε αυτομάτως αμερικανική υπηκοότητα. Λίγους μήνες αργότερα η οικογένεια επέστρεψε στο Χονγκ Κονγκ, όπου ο Λι έγινε παιδί-ηθοποιός και ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στο κινεζικό κουνγκ φου.

Το 1959 επέστρεψε στις ΗΠΑ και δύο χρόνια αργότερα γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, στο Σιάτλ. Ωστόσο εγκατέλειψε τις σπουδές του για να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στις πολεμικές τέχνες, τόσο ως ασκούμενος όσο και ως δάσκαλος.

Τη δεκαετία του 1960 εργάστηκε στο Χόλιγουντ, με πιο γνωστό ρόλο εκείνον του Κάτο στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «The Green Hornet». Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, τα κινηματογραφικά στούντιο τον περιόριζαν σε ρόλους που αναπαρήγαγαν ρατσιστικά στερεότυπα, ενώ αμειβόταν λιγότερο από τους λευκούς συναδέλφους του.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο Χονγκ Κονγκ, όπου γνώρισε τεράστια επιτυχία ως πρωταγωνιστής ταινιών πολεμικών τεχνών, όπως οι «The Big Boss» και «Fist of Fury», καθιερώνοντας το όνομά του παγκοσμίως.

Ο Μπρους Λι πέθανε το 1973, σε ηλικία μόλις 32 ετών, έπειτα από αλλεργική αντίδραση σε παυσίπονο φάρμακο.

Παρά τον πρόωρο θάνατό του, το όνομα και η εικόνα του εξακολουθούν να έχουν τεράστια απήχηση. Οι θαυμαστές του συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στα γενέθλιά του, ενώ πρόταση για τηλεοπτική σειρά δράσης που είχε γράψει ο ίδιος αποτέλεσε τη βάση για τη σειρά «Warrior» του HBO Max.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.