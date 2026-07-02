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Οι Ουκρανοί έπληξαν τη νύχτα διυλιστήριο της Lukoil, ένα από τα μεγαλύτερα στη Ρωσία - Δείτε βίντεο

Το διυλιστήριο της Lukoil, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, είναι ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας

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Lukoil

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας το διυλιστήριο πετρελαίου Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez στην πόλη Κστόβο, στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επλήγη μονάδα πρωτογενούς επεξεργασίας αργού πετρελαίου, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου, ανέφερε το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι η έκταση των ζημιών βρίσκεται υπό διευκρίνιση.

Το διυλιστήριο Lukoil-Nizhnygorodnefteorgsynthesis, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό,  είναι ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η μονάδα επεξεργάζεται περίπου 17 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου ετησίως, ενώ παράγει βενζίνη, ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα, λιπαντικά και άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για την κάλυψη των αναγκών των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας. 

Το πλήγμα επηρεάζει ρωσική εγκατάσταση αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή Καμιάνκα Ζαπορίζια, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι επλήγη σιδηροδρομική γέφυρα κατά μήκος του ποταμού Σίβερσκι Ντονέτς, στην περιοχή της Στανίτσια Λουχάνσκα. Η γέφυρα χρησιμοποιείται για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων και τη μεταφορά προσωπικού, εξοπλισμού και υλικού και τεχνικού εξοπλισμού.

Στόχος συχνών επιθέσεων το διυλιστήριο στο Κστόβο

Όπως αναφέρουν κανάλια στο Telegram, το διυλιστήριο πετρελαίου του Κστόβο έχει πληγεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια.

Τον Μάρτιο του 2024 έπειτα από επίθεση με drone, υπέστη ζημιές η μονάδα πρωτογενούς επεξεργασίας AVT-6, γεγονός που ανάγκασε το διυλιστήριο να μειώσει ή να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του.

Στις 29 Ιανουαρίου 2025, το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο επιβεβαίωσε ότι η εγκατάσταση είχε πληγεί, ενώ ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι γεωεντόπισαν το σημείο της πρόσκρουσης.

Τον Απρίλιο του 2026 αναφέρθηκαν νέα πλήγματα στη βιομηχανική ζώνη του Κστόβο, όπου βρίσκονται το διυλιστήριο πετρελαίου και πετροχημικές εγκαταστάσεις.

Τον Μάιο του 2026, το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι είχε πληγεί η μονάδα πρωτογενούς διύλισης πετρελαίου AVT-6, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Στη συνέχεια, το Reuters, επικαλούμενο πηγές του κλάδου, μετέδωσε ότι μετά την επίθεση τέθηκε εκτός λειτουργίας η βασική μονάδα, η οποία αντιστοιχεί σε περισσότερο από το μισό της δυναμικότητας του εργοστασίου.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ουκρανία Ρωσία Lukoil διυλιστήρια
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