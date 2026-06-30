Η Ιταλία παρουσιάζει από τις 30 Ιουνίου στο κοινό ένα από τα σημαντικότερα σωζόμενα δείγματα ετρουσκικής ζωγραφικής: τις τοιχογραφικές παραστάσεις ενός αρχαίου τάφου, τις οποίες απέκτησε έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Υπουργείου Πολιτισμού για την απόκτηση κορυφαίων έργων της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το υπουργείο ανακοίνωσε τον Μάιο ότι απέκτησε τις τοιχογραφίες, οι οποίες χρονολογούνται στον 4ο αιώνα π.Χ., από μέλη της οικογένειας Τορλόνια, μιας από τις ιστορικότερες αριστοκρατικές οικογένειες της Ιταλίας, της οποίας η πλούσια συλλογή αρχαιοτήτων παρέμενε επί δεκαετίες μακριά από το ευρύ κοινό.

Ο Τάφος Φρανσουά ανακαλύφθηκε το 1857 από τον Γάλλο αρχαιολόγο Αλεσάντρο Φρανσουά στην περιοχή Βούλτσι, σε έκταση που ανήκε στην οικογένεια Τορλόνια. Οι τοιχογραφίες αποσπάστηκαν από τον τάφο το 1863 και εντάχθηκαν στην ιδιωτική συλλογή της οικογένειας, ενώ τα υπόλοιπα ευρήματα διαμοιράστηκαν μεταξύ του Φρανσουά, των συνεργατών του και των ιδιοκτητών της γης.

Η ιταλική κυβέρνηση επιδίωκε να αποκτήσει τον τάφο ήδη από το 1921, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να επαναφέρει στη δημόσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας αρχαιότητες και έργα τέχνης που είχαν αποκτηθεί ή απομακρυνθεί κατά τη διάρκεια του μεγάλου κύματος αρχαιολογικών ανασκαφών του 19ου αιώνα και των επόμενων δεκαετιών.

Ο ετρουσκικός πολιτισμός κυριάρχησε για αιώνες σε μεγάλο μέρος της σημερινής κεντρικής Ιταλίας και αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εμπορικές δυνάμεις της Μεσογείου, προτού μεγάλο μέρος του απορροφηθεί και καταστραφεί με την επέκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο τάφος ανοίγει για το κοινό την Τετάρτη στο Εθνικό Ετρουσκικό Μουσείο της Villa Giulia στη Ρώμη. Μαζί με τις τοιχογραφίες εκτίθενται κοσμήματα, ετρουσκικά αγγεία και άλλα αντικείμενα που βρέθηκαν στον τάφο και σήμερα ανήκουν σε μουσεία ανά τον κόσμο, τα οποία τα δάνεισαν στην Ιταλία ειδικά για την έκθεση.

Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη πολιτιστική αγορά του ιταλικού Υπουργείου Πολιτισμού μέσα στη χρονιά. Είχε προηγηθεί η απόκτηση του έργου "Ecce Homo" του Αντονέλο ντα Μεσίνα έναντι 14,9 εκατ. δολαρίων, καθώς και ενός σπάνιου πορτρέτου του Καραβάτζιο, που απεικονίζει τον Μαφέο Μπαρμπερίνι, μετέπειτα Πάπα Ουρβανό Η΄, έναντι περίπου 35 εκατ. δολαρίων.

Οι αγορές χρηματοδοτήθηκαν από τον ετήσιο προϋπολογισμό του υπουργείου για την απόκτηση έργων τέχνης. Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους, ο υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι έχει δώσει προτεραιότητα στην αγορά λιγότερων αλλά εξαιρετικά σημαντικών έργων, αντί για μεγαλύτερο αριθμό μικρότερης αξίας αντικειμένων.

«Τους τελευταίους μήνες το Υπουργείο Πολιτισμού έχει επενδύσει σημαντικά ποσά για την απόκτηση αριστουργημάτων», δήλωσε ο γενικός διευθυντής των ιταλικών μουσείων, Μάσιμο Οσάνα.

Ο Τζούλι χαρακτήρισε τον τάφο «θεμελιώδες» κομμάτι της ιταλικής ιστορίας, το οποίο επιστρέφει πλέον στο κοινό της χώρας.

Η διευθύντρια του Μουσείου Villa Giulia, Λουάνα Τονιόλο, χαρακτήρισε τον τάφο ένα από τα σπουδαιότερα αριστουργήματα της αρχαιότητας και της ετρουσκικής ζωγραφικής, καθώς και ένα από τα καλύτερα διατηρημένα. Μεταξύ άλλων, οι τοιχογραφίες απεικονίζουν τη θυσία Τρώων αιχμαλώτων και μάχες Ετρούσκων ηρώων.

«Πρόκειται για ένα εκτενές βιβλίο από πέτρα και χρώμα, που αφηγείται ιστορίες οικογενειών, πολεμιστών, θεών και ηρώων - τόσο Ετρούσκων όσο και Ελλήνων - και αναπλάθει τους ελληνικούς μύθους μέσα από το πρίσμα της ετρουσκικής παράδοσης», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

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