Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέες επιδρομές της Ουκρανίας στη Ρωσία - Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων

Ο ουκρανικός στρατός βάζει στο στόχαστρο σχεδόν καθημερινά διυλιστήρια, πετρελαιαγωγούς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στη Ρωσία

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ρωσία - Ουκρανία

Φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία, που χτυπήθηκε από θραύσματα ουκρανικού drone, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Ως αποτέλεσμα της πτώσης συντριμμιών drone, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην Πολτάσκαγια. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (...) βρίσκονται επί ποδός επιτόπου», ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της περιοχής Κρασνοραρμέισκι της περιφέρειας Κρασναντάρ, ο Αλεξάντρ Χαριτόνοφ.

Ο ουκρανικός στρατός βάζει στο στόχαστρο σχεδόν καθημερινά διυλιστήρια, πετρελαιαγωγούς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στη Ρωσία, με σκοπό να στερήσει από τη Μόσχα έσοδα που αντλεί από τις πωλήσεις υδρογονανθράκων και χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων για να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας από το 2022.

Τα πλήγματα αυτά, κατά κανόνα με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, προκαλούν συχνά εντυπωσιακές πυρκαγιές, ωστόσο ο αντίκτυπός τους στη ρωσική παραγωγή είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.

Κατά πρόσφατη έκθεση της αμερικανικής εταιρείας Energy Intelligence, περίπου το ένα τρίτο των ρωσικών διυλιστηρίων έχει αναστείλει τη λειτουργία του εξαιτίας ουκρανικών πληγμάτων.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Drones
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark

Απόρρητο