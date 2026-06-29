Η πρώην πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, η οποία απομακρύνθηκε από την εξουσία, διαβεβαίωσε ότι θα επιστρέψει στη χώρα μέσα στο 2026, αγνοώντας την θανατική ποινή που της επιβλήθηκε ερήμην και καταγγέλλοντας την απόφαση ως «παράνομη, αντισυνταγματική και πολιτικά υποκινούμενη».

Η 78χρονη Χασίνα, η οποία κατέφυγε στην Ινδία μετά τη φοιτητική εξέγερση που ανέτρεψε την κυβέρνησή της τον Αύγουστο του 2024, δήλωσε σε συνέντευξή της στο ινδικό τηλεοπτικό δίκτυο NDTV ότι δεν πτοείται από την απειλή της καταδίκης και πως θα ξεπεράσει «κάθε εμπόδιο και κάθε συνωμοσία» προκειμένου να επιστρέψει στην πατρίδα της.

«Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα: ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο και κάθε συνωμοσία, θα επιστρέψω στη χώρα μου μέσα σε αυτό το έτος», ανέφερε, απαντώντας σε ερώτηση για το αν σκοπεύει να επιστρέψει παρά τη θανατική ποινή. Είναι η πρώτη φορά που προσδιορίζει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για την επιστροφή της.

Γιατί την καταδίκασαν σε θάνατο

Τον περασμένο Νοέμβριο, δικαστήριο της Ντάκα καταδίκασε τη Χασίνα σε θάνατο, κρίνοντάς την ένοχη για υποκίνηση και διαταγή δολοφονιών, καθώς και για αδυναμία αποτροπής ωμοτήτων κατά τη διάρκεια των ταραχών του 2024.

Απορρίπτοντας την ετυμηγορία, η πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τη Δικαιοσύνη του Μπανγκλαντές ότι λειτουργεί ως «εργαλείο πολιτικής εκδίκησης», με στόχο την εξόντωση της ηγεσίας του κόμματός της, του Awami League.

«Δεν φοβάμαι τον θάνατο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι και στο παρελθόν υπήρξαν αποτυχημένες προσπάθειες διάλυσης του κόμματός της, οι οποίες, όπως είπε, θα αποτύχουν και αυτή τη φορά.

Η Χασίνα υποστήριξε ακόμη ότι η απόφασή της να επιστρέψει δεν υπαγορεύεται από προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά από μια ευρύτερη αποστολή για την αποκατάσταση των πολιτικών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ιδανικών του Πολέμου Ανεξαρτησίας του 1971.

Υπερασπιζόμενη το Awami League, τόνισε ότι το κόμμα παραμένει βαθιά ριζωμένο στην κοινωνία του Μπανγκλαντές, παρά την απαγόρευση της πολιτικής του δράσης. Οι περιορισμοί, που επιβλήθηκαν αρχικά από την προηγούμενη μεταβατική κυβέρνηση, εξακολουθούν να ισχύουν υπό την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ταρίκ Ραχμάν, η οποία ανέλαβε την εξουσία μετά τις εκλογές του Φεβρουαρίου.

«Το Awami League είναι βαθιά ριζωμένο στο λαό»

«Το Awami League δεν είναι μια οργάνωση που υπάρχει μόνο στα χαρτιά, αλλά μια πολιτική δύναμη βαθιά ριζωμένη στη γη, τον λαό, την ιστορία και την ταυτότητα του βεγγαλικού έθνους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση Ραχμάν να αποκαταστήσει, όπως είπε, ένα ουσιαστικά δημοκρατικό περιβάλλον, αίροντας την απαγόρευση λειτουργίας του κόμματός της, αποσύροντας τις -κατά την ίδια- «κατασκευασμένες» διώξεις σε βάρος των στελεχών του, απελευθερώνοντας τους πολιτικούς κρατούμενους και διασφαλίζοντας την ελεύθερη και ειρηνική πολιτική δραστηριότητα.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι δικαστικές διαδικασίες αποτελούν μέρος της προσπάθειας απόδοσης ευθυνών για τα φερόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης της Χασίνα.



Πηγή: skai.gr

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