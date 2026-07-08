Η EASA παρατείνει έως 31 Αυγούστου την αποφυγή πτήσεων πάνω από Ιράν, Ιράκ και Λίβανο

Η νέα κλιμάκωση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προκαλεί έντονη ανησυχία στις Βρυξέλλες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να προειδοποιεί ότι οι τελευταίες στρατιωτικές εξελίξεις δυσχεραίνουν περαιτέρω κάθε προσπάθεια για διπλωματική αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.



Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) προχώρησε σε αυστηροποίηση των οδηγιών της προς τις αεροπορικές εταιρείες, παρατείνοντας έως τις 31 Αυγούστου τη σύσταση να μην πραγματοποιούνται πτήσεις στον εναέριο χώρο του Ιράν, του Ιράκ και πλέον και του Λιβάνου, λόγω του υψηλού κινδύνου για την πολιτική αεροπορία.



Κάλας: «Οι νέες επιθέσεις απομακρύνουν τη διπλωματική λύση»



Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητική την τελευταία ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X υπογράμμισε ότι οι νέες στρατιωτικές ενέργειες περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τις ήδη δύσκολες συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον στόχων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι τη Δευτέρα οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν με τους ομολόγους τους από τις χώρες του Κόλπου, με βασικά θέματα την αποκλιμάκωση της κρίσης, τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και την ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα.

The exchanges of fire between the US and Iran further complicate already fraught talks to end the war. Iran’s attacks on Bahrain and Kuwait are unacceptable.



Under the memorandum, Tehran committed to reopening the Strait of Hormuz. Its recent attacks on ships near the Strait… — Kaja Kallas (@kajakallas) July 8, 2026

Παράταση της οδηγίας της EASA για τις πτήσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι εξελίξεις στον τομέα των αερομεταφορών.

Η EASA ανακοίνωσε ότι η νέα οδηγία ασφαλείας (Conflict Zone Information Bulletin) θα ισχύει έως τις 31 Αυγούστου, καλώντας όλους τους ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς να αποφεύγουν πλήρως τον εναέριο χώρο του Ιράν, του Ιράκ και του Λιβάνου σε όλα τα ύψη πτήσης, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος περαιτέρω στρατιωτικών επιχειρήσεων ή λανθασμένης αναγνώρισης πολιτικών αεροσκαφών.

Η ευρωπαϊκή αρχή τονίζει ότι, παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει εύθραυστη και η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί αιφνιδίως.

Τι αλλάζει για τις αεροπορικές εταιρείες

Σε σχέση με το προηγούμενο δελτίο ασφαλείας, η EASA διατηρεί την απαγόρευση για το Ιράν και το Ιράκ και επαναφέρει στις ίδιες αυστηρές συστάσεις και τον Λίβανο.

Για τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ισραήλ, Ιορδανία, Κατάρ, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία, δεν εκδίδεται πλέον γενική σύσταση αποφυγής, ωστόσο οι αεροπορικές εταιρείες καλούνται να πραγματοποιούν συνεχείς αξιολογήσεις κινδύνου, να διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης και να είναι έτοιμες να τροποποιήσουν τα δρομολόγιά τους ακόμη και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Εκτροπές πτήσεων και μεγαλύτερες διάρκειες ταξιδιού

Η οδηγία της EASA αναμένεται να διατηρήσει τις σημαντικές αλλαγές στις αεροπορικές διαδρομές μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και χωρών του Κόλπου.

Πολλές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να παρακάμπτουν τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ιράκ, επιλέγοντας μεγαλύτερες διαδρομές μέσω Τουρκίας, Αιγύπτου ή Σαουδικής Αραβίας. Αυτό συνεπάγεται αυξημένους χρόνους πτήσης, υψηλότερη κατανάλωση καυσίμων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδιάμεσες στάσεις ανεφοδιασμού, ιδιαίτερα για αεροσκάφη μικρότερης εμβέλειας.

Παράλληλα, αρκετοί μεγάλοι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς εξακολουθούν να διατηρούν αναστολές ή περιορισμούς σε ορισμένα δρομολόγια προς τη Μέση Ανατολή, ενώ άλλοι έχουν επανεκκινήσει μέρος των πτήσεών τους με τροποποιημένες πορείες ώστε να αποφεύγονται οι ζώνες υψηλού κινδύνου.



Πηγή: skai.gr

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