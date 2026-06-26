Φόβοι στο ΝΑΤΟ για ρωσική «πρόκληση» σε Βαλτική ή Πολωνία 

Δύο χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ προειδοποίησαν τη Συμμαχία ότι η Ρωσία προετοιμάζει πιθανή «πρόκληση» στις χώρες της Βαλτικής ή στην Πολωνία, σε μια προσπάθεια να δοκιμάσει τη συνοχή της.

Δυτικές πηγές φοβούνται επίσης ότι ενδέχεται να διαφαίνεται κίνδυνος στον ορίζοντα, καθώς το Κρεμλίνο δέχεται πίεση από το μπαράζ επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς της Ουκρανίας σε στόχους κοντά στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, όπως μεταδίδει ο Guardian.

«Βλέπουμε ενδείξεις ότι η Ρωσία προετοιμάζει στρατιωτικές προκλήσεις κατά των χωρών της Βαλτικής ή της Πολωνίας», ανέφεραν τη Δευτέρα, οι λετονικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα απείχε πολύ από μια επίθεση πλήρους κλίμακας.

Ανώτερη πολιτική πηγή από δεύτερο μέλος του ΝΑΤΟ έκανε παρόμοια δήλωση την περασμένη εβδομάδα. Είπε ότι «συλλέγουμε πληροφορίες» σύμφωνα με τις οποίες ο Βλαντίμιρ Πούτιν «σχεδίαζε κάτι κατά των χωρών της Βαλτικής».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ο Πούτιν μπορεί να είναι διατεθειμένος να δοκιμάσει την υποστήριξη των ΗΠΑ προς ορισμένα από τα μικρότερα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ -την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία-, καθώς η Ρωσία δυσκολεύεται με την εισβολή της στην Ουκρανία.

Οι λετονικές υπηρεσίες πληροφοριών ανέφεραν ότι η Ρωσία δεν είναι σε θέση να ανοίξει δεύτερο μέτωπο, αλλά εξετάζει «υβριδικές επιθέσεις, όπως πυραύλους, drones ή άλλες ενέργειες σχεδιασμένες για να στείλουν ένα μήνυμα: σταματήστε να στηρίζετε την Ουκρανία, αλλιώς θα έχετε τα δικά σας προβλήματα».

Αν και οι προειδοποιήσεις φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, δεν υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που να τις υποστηρίζουν, σε αντίθεση με τις αναλυτικές προειδοποιήσεις που είχαν δημοσιοποιήσει η CIA και η MI6 πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Έρχονται όμως σε μια περίοδο κατά την οποία η προέλαση της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει ανακοπεί, εγείροντας ερωτήματα για το αν το Κρεμλίνο θα στραφεί σε εναλλακτικές στρατηγικές προκειμένου να σπάσει το αδιέξοδο ή να αλλάξει τη δυναμική υπέρ του.

«Η Μόσχα θα αναζητήσει τρόπους να διαταράξει την τρέχουσα τάση, μέσω οριζόντιας κλιμάκωσης [επέκτασης της σύγκρουσης σε άλλες χώρες] ή κάνοντας κάτι αλλού. Δεν πρέπει να περιμένουμε ότι η Ρωσία θα χάσει παθητικά», σημειώνει ο Κιρ Τζάιλς, ειδικός σε θέματα Ρωσίας στο think tank Chatham House.

Η σχετική αδυναμία της Ρωσίας υπογραμμίστηκε αυτή την εβδομάδα, όταν σταθμοί αναμετάδοσης drones στη Λευκορωσία σταμάτησαν να λειτουργούν, αφότου η Ουκρανία απείλησε ότι θα τους επιτεθεί. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, είχε δώσει στη Λευκορωσία προειδοποίηση μίας εβδομάδας την περασμένη Παρασκευή, λέγοντας ότι ο εξοπλισμός επέτρεπε ρωσικές επιθέσεις στη χώρα του.

Ένα κανάλι στο Telegram ανέφερε ότι οι λευκορωσικές αρχές στις περιφέρειες Μπρεστ και Γκόμελ της χώρας απαίτησαν από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να αποσυναρμολογήσουν τους αναμεταδότες, επειδή παρεμπόδιζαν τις περιοχές φωλεοποίησης των αγριόκουρκων.

Η Ουκρανία ενισχύει τις βόρειες άμυνές της εν μέσω φόβων ότι η Λευκορωσία σύρεται στον πόλεμο.

Εν τω μεταξύ, το ΝΑΤΟ θα πραγματοποιήσει την ετήσια σύνοδό του στην Άγκυρα της Τουρκίας αυτόν τον μήνα, εν μέσω αβεβαιότητας για τη δέσμευση των ΗΠΑ στη συμμαχία. Την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αισθάνθηκε «προδομένος» από τους Ευρωπαίους συμμάχους που δεν επέτρεψαν στην αμερικανική πολεμική αεροπορία να βομβαρδίσει το Ιράν από αεροδρόμια στις χώρες τους.

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, υπήρξαν αρκετές επιχειρήσεις δολιοφθορών από τη Ρωσία και προκλητικής δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων η τοποθέτηση εμπρηστικών μηχανισμών σε δέματα της DHL στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία και τη Γερμανία το καλοκαίρι του 2024.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, 19 ρωσικά drones-δολώματα εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα το ΝΑΤΟ να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να προσπαθήσει να τα καταρρίψει, ενώ οι κάτοικοι τριών ανατολικών επαρχιών κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Η Ουκρανία έχει αναπτύξει σταδιακά μια εγχώρια δυνατότητα επιθέσεων μεγάλου βάθους, ικανή να πλήττει στόχους 2.000 χλμ. εντός της Ρωσίας. Την περασμένη εβδομάδα, σχεδόν 200 drones έπληξαν διάφορες τοποθεσίες στη Μόσχα και μαύρο πετρέλαιο έπεσε σαν βροχή σε τμήματα της ρωσικής πρωτεύουσας, αφού βομβαρδίστηκε ένα διυλιστήριο.

Δυτική στρατιωτική πηγή δήλωσε ότι υπάρχει ανησυχία πως η Ρωσία θα μπορούσε να αντιδράσει σπασμωδικά, αν ο Πούτιν θεωρούσε ότι βρίσκεται υπό πίεση, καθώς ο πόλεμος μεταφέρεται στον ουρανό της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης. «Δεν μπορώ να πω ψέματα, αυτή είναι μια περίοδος κινδύνου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

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