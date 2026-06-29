Αυξήθηκαν το 2026 οι κυβερνοεπιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ

Ο αριθμός των κυβερνοεπιθέσεων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ έχει αυξηθεί ραγδαία μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν αυτόν τον χρόνο, δήλωσε σήμερα ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας.

Ο Γιόσι Καράντι, ο γενικός διευθυντής της Ισραηλινής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Die Welt ότι τον Ιούνιο του 2025, στη διάρκεια των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, οι ισραηλινές αρχές κατέγραψαν περίπου 1.600 εχθρικά κυβερνοπεριστατικά.

Κατά τον ίδιο μήνα το 2026, ο αριθμός αυτός είχε εκτοξευθεί στα περίπου 4.800 περιστατικά, είπε ο ίδιος στην εφημερίδα.

«Ορισμένες οργανώσεις είναι πολύ έμπειρες», δήλωσε ο Καράντι. «Μπορούμε να τις διαχειριστούμε, αλλά θα πρέπει να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. (...) δεν υπάρχει εκεχειρία στον κυβερνοχώρο», σχολίασε.

Όπως είπε ο Καράντι, οι επιθέσεις στράφηκαν εναντίον συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις ισραηλινές κρίσιμες υποδομές, από κεντρικούς οργανισμούς, μικρές ως μεσαίες επιχειρήσεις και το κοινό, επικαλούμενος νομικές πρακτικές και λογιστικές εταιρείες μεταξύ των μικρότερων που επλήγησαν.

«Μέχρι στιγμής-- και ευελπιστώ να παραμείνει έτσι--καταφέραμε να αποκρούσουμε επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές», κατέληξε.

Εταιρείες που ήταν ευκολότερες στην πρόσβαση συχνά κατέληγαν με διεγραμμένα τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών τους, επισήμανε ο Καράντι, χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα.

Το Ιράν συνήθως αρνείται ότι πραγματοποιεί εκστρατείες κυβερνοεπίθεσης εις βάρος άλλων χωρών, ενώ αναφέρει εις βάρος του επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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