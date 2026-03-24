Έκρηξη σε διυλιστήριο στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας - Σε εξέλιξη τεράστια πυρκαγιά

Πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο Valero, στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας, αργά τη Δευτέρα, μετά από αναφερόμενη έκρηξη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται τοπικά μέσα ενημέρωσης.

🚨#BREAKING: A shelter-in-place has been issued after a major explosion occurred at a refinery plant



📌#PortArthur | #Texas



At this time, numerous emergency crews are on the scene following a major explosion at a Valero refinery. Large flames are visible, with heavy smoke… pic.twitter.com/qr1EXdlie5 March 24, 2026

Η σερίφης Ζένα Στίβενς δήλωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και ότι η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από βιομηχανική θερμάστρα, ανέφερε το KFDM, θυγατρικό του CBS.

Aerial footage shows the massive fire at the Valero refinery in Port Arthur, Texas following an explosion.



IRGC affiliated accounts claim

“Sabotage” pic.twitter.com/HvnQ2wSMEL — Open Source Intel (@Osint613) March 24, 2026

Οι Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν σπέυσει στο σημείο, καθώς η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ πυκνός καπνός έχει αναδυθεί πάνω από την ευρύτερη περιοχή.

Ντόπιοι ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο και ένιωσαν να τραντάζονται τα σπίτια τους. Η αστυνομία έχει δώσει οδηγίες για την ασφάλεια των κατοίκων στη δυτική πλευρά του Πορτ Άρθουρ.

Following reports of an explosion, a massive fire can be seen at the Valero oil refinery in Port Arthur, Texas. pic.twitter.com/I3UYBTS41A — OSINTdefender (@sentdefender) March 24, 2026

