Αύξηση 4% στο κόστος κατασκευής νέων κατοικιών το β' τρίμηνο του 2026

Αύξηση 3% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το β' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου του 2025. Ο γενικός δείκτης σε σύγκριση με τον δείκτη του α' τριμήνου του 2026, παρουσίασε αύξηση 0,7%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 4% το β' τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β' τριμήνου του 2025. Ειδικότερα, η ετήσια αυτή αύξηση οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 4,3% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 3,6%.

Ο ίδιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,7% το β' τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του α' τριμήνου του 2026. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αυτή αύξηση οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 2,1% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 1%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εκροών), παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές- εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων.

Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εισροών), παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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