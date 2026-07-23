Περαιτέρω αύξηση 4,5% καταγράφηκε τον Ιούνιο εφέτος στις τιμές στα οικοδομικά υλικά συνολικά, καθώς ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών.
Ειδικότερα, σημειώθηκαν ανατιμήσεις σε: Τούβλα (10,2%), Αγωγούς χάλκινους (9,5%), 'Αμμο λατομείου (6,6%), Έτοιμο σκυρόδεμα (6,3%), Πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (5,8%), Eνισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (4,9%), Κουφώματα αλουμινίου (4,8%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (4,6%), Τσιμέντο (4,1%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (3,9%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (3,7%), Παρκέτα (3,5%), Σίδηρο οπλισμού (3,4%) και Μαρμαρόπλακες (2,9%).
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 4,5% τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,3% τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2026, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2025.
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