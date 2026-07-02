Google: Τελεσίδικη ήττα στην Ευρώπη - Ισχύει το πρόστιμο-μαμούθ των 4,1 δισ. ευρώ

Οριστική δικαστική ήττα υπέστη η Google στην Ευρώπη, καθώς το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της κατά του προστίμου-ρεκόρ για τις πρακτικές της γύρω από το Android. Η υπόθεση, που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από οκτώ χρόνια, καταλήγει με την Alphabet να καλείται να αποδεχθεί το πρόστιμο των 4,1 δισ. ευρώ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την Πέμπτη την αίτηση αναιρέσεως που είχαν ασκήσει η Google και η μητρική της εταιρεία Alphabet κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου, επικυρώνοντας ουσιαστικά το πρόστιμο που είχε επιβληθεί για τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές της εταιρείας στο πλαίσιο του λειτουργικού συστήματος Android.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιβάλει το 2018 στην Google πρόστιμο ύψους 4,34 δισ. ευρώ, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε τη δεσπόζουσα θέση του Android στην αγορά κινητών για να αποκλείσει ανταγωνιστές προσφέροντας αθέμιτο πλεονέκτημα στις δικές της εφαρμογές.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Google προωθούσε τις υπηρεσίες της μέσω συμφωνιών προεγκατάστασης με κατασκευαστές smartphones, περιορίζοντας στην πράξη τον ανταγωνισμό σε κρίσιμες αγορές, όπως η αναζήτηση και τα προγράμματα περιήγησης.

Το 2022, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ είχε μειώσει το αρχικό πρόστιμο από 4,34 δισ. ευρώ στα 4,1 δισ. ευρώ, διατηρώντας ωστόσο τον πυρήνα της υπόθεσης σε βάρος της Google. Με τη νέα απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υπόθεση κλείνει υπέρ των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών.

«Η αίτηση αναιρέσεως που άσκησαν η Google και η μητρική της εταιρεία Alphabet κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου απορρίπτεται, επιβεβαιώνοντας έτσι την κύρωση που επιβλήθηκε για την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την Google Search στο πλαίσιο του λειτουργικού συστήματος Android», ανέφερε το Δικαστήριο.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή του, το ΔΕΕ σημείωσε ότι «απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως που άσκησαν η Google και η Alphabet κατά της εν λόγω αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου, επιβεβαιώνοντας έτσι την κύρωση που τους επιβλήθηκε, όπως αναθεωρήθηκε από το Γενικό Δικαστήριο, για τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές τους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα Android».

Η υπόθεση καταγράφεται ως C-738/22 P, Google και Alphabet κατά Επιτροπής.

Η Google, από την πλευρά της, έχει υποστηρίξει ότι το Android προσφέρει περισσότερες επιλογές στους χρήστες και στηρίζει προγραμματιστές και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.

«Το Android παρέχει περισσότερες επιλογές σε όλους και στηρίζει χιλιάδες επιχειρήσεις. Η απόφαση αυτή δεν αναγνωρίζει τη σημαντική επένδυσή μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι το Android παραμένει ανοικτό, διαλειτουργικό και δωρεάν», δήλωσε εκπρόσωπος της Google στο CNBC.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η εταιρεία έχει ήδη προσαρμόσει τις συμφωνίες της ώστε να συμμορφωθεί με την αρχική απόφαση του 2018. «Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη συνεχή καινοτομία και στην ανοικτότητα για τους χρήστες, τους συνεργάτες και τους προγραμματιστές μας», ανέφερε.

Η Google έχει επιχειρήσει τα τελευταία χρόνια να απαντήσει στις ανησυχίες των Βρυξελλών, δίνοντας μεταξύ άλλων στους χρήστες Android μεγαλύτερη ευχέρεια να αλλάζουν μηχανή αναζήτησης και πρόγραμμα περιήγησης, ώστε να μην παραμένουν δεσμευμένοι στις δικές της εφαρμογές.

Στον απόηχο της απόφασης, οι μετοχές της Alphabet υποχωρούσαν περίπου 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Σφίγγει ο κλοιός της ΕΕ στους τεχνολογικούς κολοσσούς

Η απόφαση εντάσσεται στη μακρά σύγκρουση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη Google και, ευρύτερα, με τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους των ΗΠΑ. Η Επιτροπή, ως εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, άνοιξε για πρώτη φορά διαδικασία κατά της Google το 2015 και έκτοτε έχει βάλει στο μικροσκόπιο σειρά πρακτικών της εταιρείας.

Η Google έχει βρεθεί επανειλημμένως στο στόχαστρο των Βρυξελλών για φερόμενες παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Πέρυσι, η Επιτροπή επέβαλε στην εταιρεία πρόστιμο 2,95 δισ. ευρώ για αντιανταγωνιστικές πρακτικές στον τομέα της διαφημιστικής τεχνολογίας.

Αν και η αντιμονοπωλιακή εποπτεία παραμένει βασικό μέτωπο για την Επιτροπή, το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών έχει πλέον στραφεί και στην εφαρμογή της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από την Google, υπό έλεγχο βρίσκονται και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Apple και η Meta.

Η αυστηρή στάση της Ευρώπης απέναντι στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και άλλων Αμερικανών αξιωματούχων. Προ ημερών, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει «δασμό 100%» στα προϊόντα κάθε χώρας που επιβάλλει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες. Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ισπανία, έχουν ήδη θεσπίσει τέτοιους φόρους.

Τον Μάρτιο, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, δήλωσε στο CNBC ότι η Ευρώπη «δεν μπορεί να υπερρυθμίζει» και να επιβάλλει στις εταιρείες «τεράστια πρόστιμα», εάν θέλει να συμμετάσχει ουσιαστικά στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης.



Πηγή: skai.gr

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