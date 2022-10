Διαψεύδει ο Ίλον Μάσκ ότι μίλησε με τον Πούτιν πριν δημοσιεύσει το «ειρηνευτικό σχέδιο» για την Ουκρανία

Με ένα tweet ο Ίλον Μασκ διαψεύδει ότι μίλησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν αναρτήσει στο Twitter το «ειρηνευτικό σχέδιο» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla έπειτα από ερώτηση που του τέθηκε αν είναι αλήθεια ότι είχε συνομιλία με τον Πούτιν είπε: «Οχι, δεν είναι. Έχω μιλήσει με τον Πούτιν μόνο μία φορά και αυτό έγινε πριν από περίπου 18 μήνες. Το θέμα ήταν το διάστημα».

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space.