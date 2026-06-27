Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν υπό συνθήκες καύσωνα στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας το Σάββατο για να γιορτάσουν το 31ο ετήσιο Budapest Pride, την πρώτη τέτοια πορεία ΛΟΑΤΚΙ+ από τότε που ο πρώην πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος είχε επιδιώξει να απαγορεύσει την εκδήλωση, απομακρύνθηκε από την εξουσία μετά τις εκλογές του Απριλίου.

Η πορεία ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς η θερμοκρασία άγγιξε τουλάχιστον τους 38°C εν μέσω ενός πρωτοφανούς κύματος καύσωνα που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Οι διοργανωτές μοίρασαν μπουκάλια με νερό στους διαδηλωτές, ενώ η δημόσια επιχείρηση ύδρευσης της πόλης άνοιξε σιντριβάνια κατά μήκος της διαδρομής.

Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν από την εμβληματική Όπερα της Βουδαπέστης και κινήθηκαν μέσα από το κέντρο της πόλης προτού διασχίσουν τη Γέφυρα Ερζέμπετ πάνω από τον ποταμό Δούναβη. Μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας της Ουγγαρίας και πλήθος υποστηρικτών χόρευαν στους ρυθμούς της μουσικής και ανέμιζαν σημαίες του ουράνιου τόξου.

Η Λούκα Ούι, η οποία συμμετείχε για τρίτη φορά σε εκδήλωση Pride, δήλωσε ότι ένιωσε το κλίμα στην πορεία πιο χαλαρό τώρα που η κυβέρνηση του Όρμπαν -η οποία εφάρμοσε πολυάριθμες αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτικές κατά τη διάρκεια των 16 ετών της στην εξουσία- ηττήθηκε.

«Στο παρελθόν υπήρχε μεγάλη ένταση. Αλλά τώρα βλέπω τους ανθρώπους κατά κάποιο τρόπο πιο χαρούμενους, ενώ υπάρχουν και περισσότεροι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι», είπε.

Η σαββατιάτικη πορεία Pride πραγματοποιήθηκε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο αφότου η εθνικιστική-λαϊκιστική κυβέρνηση του Όρμπαν ψήφισε νομοθεσία και μια συνταγματική τροποποίηση για την απαγόρευση της εκδήλωσης, προκαλώντας τις επικρίσεις οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, σε ανοιχτή αψηφισιά της απαγόρευσης, το περσινό Pride πραγματοποιήθηκε κανονικά όπως είχε προγραμματιστεί και ήταν το μεγαλύτερο στην ιστορία της Ουγγαρίας, με τους διοργανωτές να υπολογίζουν τη συμμετοχή σε πάνω από 350.000 άτομα. Η μαζική προσέλευση στην πορεία, για την οποία η κυβέρνηση επέμενε επί μήνες ότι δεν θα επιτρεπόταν πλέον, θεωρήθηκε σοβαρό πλήγμα για το γόητρο του Όρμπαν.

Ο Όρμπαν ηττήθηκε καθαρά στις εκλογές του Απριλίου από έναν κεντροδεξιό αντίπαλο, τον Πρωθυπουργό Πέτερ Μάγιαρ και το κόμμα του, Tisza. Η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας δεν έχει ανακαλέσει τη νομοθεσία της εποχής Όρμπαν που έθετε εκτός νόμου το Pride, όμως η αστυνομία έδωσε φέτος άδεια για την εκδήλωση και παρείχε ασφάλεια κατά μήκος της διαδρομής.

Ο Κριστόφ Γκιέργκι, ο οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά σε Pride έχοντας ταξιδέψει στη Βουδαπέστη από τη νότια πόλη Σέγκεντ, δήλωσε ότι τρέφει μεγάλες ελπίδες πως η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας θα λάβει μέτρα για την επέκταση των δικαιωμάτων των σεξουαλικών μειονοτήτων, τα οποία είναι διαθέσιμα σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Το γεγονός ότι υπάρχει ήδη μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο σχετικά με το αν ένα ορφανό παιδί είναι καλύτερα με ένα ομόφυλο ζευγάρι ή σε ένα ορφανοτροφείο αποτελεί θετικό σημάδι», είπε, αναφερόμενος στην απαγόρευση της εποχής Όρμπαν για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, καθώς και για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών.

«Προφανώς, οι νόμοι δεν έχουν αλλάξει ακόμα, αλλά υπάρχουν ήδη πολλά σημάδια ελπίδας για την κοινότητά μας», πρόσθεσε.

Η προηγούμενη κυβέρνηση της Ουγγαρίας επέμενε επί μακρόν ότι το Pride, μια γιορτή για τη ΛΟΑΤΚΙ+ ορατότητα και τον αγώνα για ίσα δικαιώματα, αποτελούσε παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών στην ηθική και πνευματική ανάπτυξη - κάτι που οι οργανώσεις δικαιωμάτων και πολλοί ειδικοί έχουν απορρίψει.

Τον Απρίλιο, το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι η νομοθεσία της εποχής Όρμπαν από το 2021, η οποία απαγόρευε τη διαθεσιμότητα ΛΟΑΤΚΙ+ περιεχομένου σε ανηλίκους, παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ και αντίκειται σε μια θεμελιώδη συνθήκη που εγγυάται τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας.

Πηγή: skai.gr

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