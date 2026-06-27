Περισσότερες από 10.000 μοτοσικλέτες Vespa έκαναν βόλτα γύρω από το Κολοσσαίο και πέρασαν μπροστά από τη Ρωμαϊκή Αγορά το Σάββατο, σηματοδοτώντας την 80ή επέτειο του εμβληματικού σκούτερ.

Οι επισκέπτες πάνω στις μηχανές τους συγκεντρώθηκαν στους πλακόστρωτους δρόμους της Αιώνιας Πόλης για να γιορτάσουν μια μάρκα που θεωρούν εξίσου διαχρονική. Έστω και για μια μέρα, η Ferrari και η Ducati ξεχάστηκαν, καθώς η μικρή Vespa τις άφησε πίσω στη σκόνη της.

«Το πάθος για τη Vespa είναι το πάθος για το ιταλικό στυλ, την ελευθερία, τη δεκαετία του '60», δήλωσε στο AP η Ναταλί Ντινάν, μια συνταξιούχος από τη Γαλλία, η οποία γιόρταζε επίσης τα δικά της 61α γενέθλια. «Την αγαπώ».

80 years of an Icon, Vespa event in Rome. pic.twitter.com/IMkCOJLODn — Angelo van Schaik (@OlandeseRoma) June 27, 2026

🇮🇹🛵🎂

Si vous aimez l'Italie et son mode de vie typique, sachez qu'en 2026, Vespa fête ses 80 ans.

Pour l'occasion, cet évènement est célébré à Rome par une grande fête, du 25 au 28 juin.

Bon anniversaire au mythique scooter italien !

(@Vespa_Official) pic.twitter.com/A8kctQjExy — THIERRY D "ardéchois et français" (@ThierryTout) June 27, 2026

Ένα όραμα του παρελθόντος

Ο χώρος στάθμευσης έξω από το Στάδιο των Μαρμάρων της Ρώμης την Πέμπτη είχε σειρές επί σειρών από Vespa κάθε τύπου από τις τελευταίες οκτώ δεκαετίες.

Ένας άνδρας από το Τόκιο, με την 8χρονη κόρη του πίσω του, αντάλλαξε το λάβαρο της ομάδας της γενέτειράς του με ένα ιταλικό. Άλλοι αντάλλαξαν αυτοκόλλητα. Και το λογότυπο της Vespa που είχε κάνει τατουάζ ένας Γερμανός στην εύσωμη αριστερή του γάμπα εμφανιζόταν δίπλα σε τρεις λέξεις με καλλιγραφικά γράμματα: «La Dolce Vita» - Η Γλυκιά Ζωή.

Οι λάτρεις μίλησαν για το πώς η μάρκα ξυπνά τη νοσταλγία για μια συγκεκριμένη εποχή, ακόμη και σε όσους δεν ζούσαν τότε. Πολλοί σημείωσαν επίσης ότι αντάλλαξαν τις μεγαλύτερες μοτοσικλέτες με πιο ευέλικτες και ευκολοκίνητες Vespa επειδή είναι ελαφρύτερες και αυτόματες, με το γκάζι στη χειρολαβή.

«Ανεβαίνεις, στρίβεις το γκάζι, φεύγεις. Παιχνιδάκι. Πανεύκολο», δήλωσε ο Άντριου Γουόλτον, ένας 59χρονος οδηγός φορτηγού που αγόρασε την πρώτη του Vespa πριν από σχεδόν 20 χρόνια και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Μόλις είχε περάσει οκτώ ημέρες οδηγώντας από το Νιούκαστλ, αρχικά με οχηματαγωγό προς το Ρότερνταμ, στη συνέχεια ακολουθώντας τον ποταμό Ρήνο μέσω της Γερμανίας προς τον «Ρομαντικό Δρόμο» της Αυστρίας και τελικά κατηφορίζοντας κατά μήκος των ακτών της Ιταλίας.

Thousands of Vespa enthusiasts take to the streets of Rome to celebrate 80 years of the iconic Italian scooter. 🛵 pic.twitter.com/tKxAnUNaox — Wanted in Rome (@wantedinrome) June 27, 2026

La Vespa festeggia gli 80 anni con una spettacolare sfilata a Roma pic.twitter.com/OHs0IecRd2 — Notizie al contrario (@not_contro) June 27, 2026

«Κανείς δεν λέει ποτέ τίποτα κακό για μια Vespa»

Μόλις ο δήμαρχος της Ρώμης έκοψε την κορδέλα στο Στάδιο των Μαρμάρων, οι επισκέπτες εισέρρευσαν τραγουδώντας, φωνάζοντας συνθήματα και κυματίζοντας σημαίες. Πολλοί κατευθύνθηκαν κατευθείαν προς το κατάστημα δώρων, όπου μπορούσαν να αγοράσουν οτιδήποτε, από μπουφάν και καπέλα Vespa μέχρι κουβέρτες Vespa, παγούρια Vespa και ομπρέλες Vespa. Όμως οι περισσότεροι από όσους έφτασαν νωρίς είχαν το βλέμμα τους στραμμένο στο κράνος περιορισμένης έκδοσης, με τη φράση «80 Χρόνια ενός Εμβλήματος» (80 Years of an Icon) αποτυπωμένη στο πλάι του.

Μια φωτογραφική αναδρομή έδειχνε Βέσπες σε κλασικές σκηνές - ζευγάρια να κάνουν πικνίκ σε ένα ανθισμένο λιβάδι, θαλασσινές αποδράσεις με μπικίνι και μια μπάλα θαλάσσης, οδικά ταξίδια κάτω από τον μεσογειακό ήλιο - καθώς και άλλες που ίσως δεν φαντάζεται κανείς, όπως ο εξερευνητής Σόρεν Νίλσεν να φτάνει στον Αρκτικό Κύκλο με μια Vespa το 1963.

Υπήρχαν επίσης πεντακάθαρες, άψογες Βέσπες από τη συλλογή της Piaggio, εκτεθειμένες σαν μοντέλα που ποζάρουν για να τις θαυμάσει κανείς, απορροφώντας την προσοχή που συνήθως στρέφεται προς τα κοντινά μάρμαρα με τα εξιδανικευμένα σώματα.

Η εταιρεία έχει πουλήσει περίπου 20 εκατομμύρια Vespa παγκοσμίως από το 1946, και σήμερα πουλάει σε 110 χώρες, δήλωσε ο Ντάβιντε Ζανολίνι, εκτελεστικός αντιπρόεδρος μάρκετινγκ της Piaggio. Στις ΗΠΑ, είναι δημοφιλείς στη Φλόριντα και την Καλιφόρνια και κερδίζουν έδαφος σε κάποια άλλα μέρη, όπως το Όστιν. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ένα προϊόν για εξειδικευμένο κοινό στην Αμερική, είπε ο ίδιος.

Ο Μπερκ Σάντμαν, του οποίου η οικογένεια κατέχει μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων 108 ετών στην Ιντιάνα, δήλωσε στο AP στη Ρώμη ότι αγόρασε την πρώτη του Vespa πριν από περίπου δύο δεκαετίες. Γρήγορα συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχαν μεταπωλητές στην περιοχή και ήρθε σε επαφή με τη Vespa για να μπει στο παιχνίδι. Έκτοτε έχει διαθέσει περίπου 1.000 από αυτές σε όλες τις ΗΠΑ, κρατώντας 15 για τον εαυτό του.

«Κανείς δεν λέει ποτέ τίποτα κακό για μια Vespa. Ξέρετε, είναι τρελό», δήλωσε ο Σάντμαν μέσα στο Vespa Village. «Όλοι όσοι αλλάζουν άλλες μάρκες για μια Vespa, δεν επιστρέφουν ποτέ πίσω. Υπάρχει απλώς κάτι σε αυτήν. Και σε όλους αρέσουν τα ιταλικά πράγματα. Έχω πολλούς πελάτες που επιστρέφουν από την Ευρώπη και έχουν κολλήσει το μικρόβιο».

Πηγή: skai.gr

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