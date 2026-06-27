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Πακιστάν: Αναφορές για έκρηξη και πυροβολισμούς στο Καράτσι

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια του περιστατικού ούτε για τυχόν θύματα

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Αστυνομία

Έκρηξη και πυροβολισμοί αναφέρθηκαν το Σάββατο σε μεγάλη οδική αρτηρία του Καράτσι, κοντά σε πανεπιστήμια και στις εγκαταστάσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Πακιστάν, σύμφωνα με τα πακιστανικά τηλεοπτικά δίκτυα ARY News και Geo News.

Το ARY News μετέδωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε γραφεία των Pakistan Rangers, της παραστρατιωτικής δύναμης ασφαλείας της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για τα αίτια του περιστατικού ή για τυχόν θύματα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πακιστάν Έκρηξη πυροβολισμοί
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