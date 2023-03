Οι αρχές της Αυστραλίας ζήτησαν από τους κατοίκους κοινότητας που πλημμύρισε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους

Η αστυνομία ζήτησε σήμερα από όλους τους κατοίκους απομονωμένης κοινότητας της Αυστραλίας που αντιμετωπίζει ρεκόρ πλημμυρών να την εκκενώσουν, προειδοποιώντας ότι αναμένεται επιδείνωση του φαινομένου στη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

«Καλούμε όλους τους εναπομείναντες κατοίκους να εγκαταλείψουν την κοινότητα Μπέρκταουν το ταχύτερο δυνατό», αναφέρει η αστυνομία της πολιτείας Κουίνσλαντ, στη βορειοανατολική Αυστραλία, σε ανακοίνωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά απομακρύνθηκαν πρώτα, διευκρινίζει, προσθέτοντας ότι υπάρχει πρόβλημα στα συστήματα αποχέτευσης λόγω των πλημμυρών και ότι η ηλεκτροδότηση θα διακοπεί αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ελικόπτερα και άλλα αεροσκάφη έχουν απομακρύνει ήδη 53 από τους πιο ευάλωτους ανθρώπους που διαμένουν στην κοινότητα, η οποία έχει περίπου 200 κατοίκους, σύμφωνα τις αρχές.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά μέσα δείχνουν πλημμυρισμένα κτίρια και μεγάλες εκτάσεις γης που έχουν μετατραπεί σε λίμνες, όπου είναι ορατές μόνον οι κορυφές δέντρων.

«Πιθανώς» 100 άνθρωποι παραμένουν στην κοινότητα αυτή, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.600 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Μπρίσμπεϊν του Κουίνσλαντ, γνωστοποίησε ο αρχηγός της αστυνομίας της πολιτείας Τομ Άρμιτ.

