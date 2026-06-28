Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση θολώνει το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν συμμετείχε στις τεχνικές συνομιλίες της Κυριακής, επικαλούμενο τις πρόσφατες επιθέσεις και την μη εκπλήρωση όρων του μνημονίου.

CNBC και Wall Street Journal κάνουν λόγο για προσωρινή αναστολή των συνομιλιών, ενώ οι αντιπροσωπείες παραμένουν στην Ελβετία.

Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοικτοί, παρά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων και τις απειλές Τραμπ κατά της Τεχεράνης.

Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επαναφέρει τη Μέση Ανατολή σε καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας και θολώνει το τοπίο γύρω από τις διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δεν συμμετείχε στις τεχνικές συνομιλίες της Κυριακής, ενώ πληροφορίες από διεθνή μέσα κάνουν λόγο για προσωρινή αναστολή των επαφών. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος υποστηρίζει ότι οι τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν ακυρωθεί και ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να επικοινωνούν μέσω των διαύλων αποτροπής συγκρούσεων.

Την ίδια ώρα το Ιράν αναφέρει ότι δεν συμμετείχε στις τεχνικές συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για την Κυριακή, λόγω των πρόσφατων επιθέσεων στη χώρα και της μη εκπλήρωσης όρων του μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη δήλωση έκανε στην κρατική τηλεόραση ο Μεχντί Φαζαεϊλί, μέλος του Γραφείου Διατήρησης και Δημοσίευσης των Έργων του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

«Ένας από τους λόγους, για παράδειγμα, είναι να διαπιστωθεί αν έχουμε πρόσβαση στα αποδεσμευμένα κεφάλαια. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση, τότε ο όρος αυτός δεν έχει εκπληρωθεί», ανέφερε ο Φαζαεϊλί.

Σύμφωνα με το CNBC, οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν τεθεί προσωρινά σε αναστολή, μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους ως απάντηση στις τελευταίες επιθέσεις της Τεχεράνης κατά εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ. Αντίστοιχα, η Wall Street Journal μετέδωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες, που αναμενόταν να συνεχιστούν αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ελβετία, έχουν ανασταλεί λόγω των νέων συγκρούσεων, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαβουλεύσεις.

Πηγή από το Πακιστάν, η οποία συμμετέχει στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, δήλωσε στο CNBC ότι, παρά το «πάγωμα» των συνομιλιών, όλες οι πλευρές διατηρούν αντιπροσώπους στην Ελβετία, ώστε οι διαπραγματεύσεις να επανεκκινήσουν μόλις δοθεί το σχετικό «πράσινο φως». Η ίδια πηγή δεν διευκρίνισε ποια πλευρά αποφάσισε την αναστολή των επαφών.

Ωστόσο, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στους New York Times ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν εξακολουθούν να είναι προγραμματισμένες για τις επόμενες ημέρες και ότι καμία συνάντηση δεν έχει ακυρωθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω διαύλων αποτροπής συγκρούσεων.

Η διπλωματική εμπλοκή ακολούθησε την ανταλλαγή πυρών, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί εκ νέου την Κυριακή ότι το Ιράν «δεν θα υπάρχει πλέον», μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Την ίδια ώρα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι στη διάρκεια της νύχτας εντοπίστηκαν εισερχόμενοι πύραυλοι και drones.

«Αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών έπληξαν μόλις αποθήκες πυραύλων και drones, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ του Ιράν, επειδή παραβίασε ξανά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν συνολικά 10 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μέσα και γύρω από το Στενό του Ορμούζ, σε αντίποινα για την επίθεση με drone στο δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Παναμά M/T Kiku, το οποίο μετέφερε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου κατά τη διέλευσή του από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

«Μπορεί να έρθει η στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία. Αν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον!», έγραψε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα στείλει το Ιράν «πίσω στη Λίθινη Εποχή».

Το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν δέχθηκαν επίθεση

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν τα ξημερώματα της Κυριακής, σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα στις παράκτιες στρατιωτικές του εγκαταστάσεις.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνάς του «αντιμετωπίζουν εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν καταδίκασε «τη νέα ιρανική επίθεση κατά της επικράτειάς του, με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση».

«Αυτό που κάνει η Τεχεράνη δεν αποτελεί ούτε μεμονωμένο περιστατικό ούτε παροδική ενέργεια, αλλά μια εσκεμμένη πολιτική και ένα συστηματικό μοτίβο επαναλαμβανόμενης επιθετικότητας», ανέφερε το Μπαχρέιν στην ανακοίνωσή του.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, τα οποία έχουν επίσης δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους και drones, καταδίκασαν τα πλήγματα κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, χαρακτηρίζοντάς τα παραβίαση της κυριαρχίας των δύο χωρών και του διεθνούς δικαίου. Ανάλογη καταδίκη εξέδωσε και η Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για επιθέσεις που στρέφονται και κατά «της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

Παρά τις επιθέσεις, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι η διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται κανονικά.

Κλιμάκωση εν μέσω διαπραγματεύσεων

Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται ενώ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν υποτίθεται ότι τηρούν μια εκεχειρία 60 ημερών, παράλληλα με τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της συμφωνίας.

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα κατά του Ιράν την Παρασκευή, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Ισλαμική Δημοκρατία για «ανόητη παραβίαση» της εκεχειρίας, επικαλούμενος επιθέσεις με drones εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, το Ιράν είχε πλήξει την Πέμπτη το φορτηγό πλοίο Ever Lovely, υπό σημαία Σιγκαπούρης, ενώ έπλεε στο Στενό του Ορμούζ, ανοικτά των ακτών του Ομάν. Το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Οι νέες συγκρούσεις καταγράφονται λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, με στόχο τη διαμόρφωση μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.



Πηγή: skai.gr

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