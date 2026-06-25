Το διυλιστήριο NORSI το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας και το δεύτερο σε παραγωγή βενζίνης, ανέστειλε τη λειτουργία του μετά από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η οποία πιθανότητα επιδεινώνει τις ελλείψεις καυσίμων που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο, δήλωσαν σήμερα δύο πηγές του κλάδου.

Η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι η εκστρατεία της με επιθέσεις μακράς εμβέλειας μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας έχει στόχο να αποδυναμώσει την κύρια πηγή εσόδων για τη χρηματοδότηση του πολέμου και να φέρει τον πόλεμο πιο κοντά στους Ρώσους.

In the city of Kstovo (Nizhny Novgorod Oblast, Russia), located over 800 km from the Ukrainian border, the main target of regular strikes by Ukrainian long-range UAVs is the Lukoil-Nizhny Novgorodnefteorgsintez refinery (also known as NORSI) and its associated oil infrastructure. pic.twitter.com/Na3QgwXahZ — big ben (@alternative_war) June 24, 2026

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές έχουν στόχο να σπείρουν την διχόνοια μεταξύ του πληθυσμού.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές στην πρώτη μονάδα διύλισης CDU-5, του διυλιστηρίου NORSI. Η μονάδα έχει δυνατότητα διύλισης 12.000 μετρικών τόνων ημερησίως, που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο της συνολικής παραγωγικής δυνατότητας του διυλιστηρίου.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το διυλιστήριο μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες μονάδες για να ξαναρχίσει τη λειτουργία του στο εγγύς μέλλον.

Η εταιρεία Lukoil στην οποία ανήκει το διυλιστήριο, δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σχολιάσει την εξέλιξη.

Το SPIMEX, το Διεθνές Εμπορικό Χρηματιστήριο της Αγίας Πετρούπολης, ανέστειλε από χθες Τετάρτη τις πωλήσεις ντίζελ και βενζίνης από τη NORSI.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ, Γκλεμπ Νικίτιν, δήλωσε χθες μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι μια βιομηχανική εγκατάσταση υπέστη ζημιές από συντρίμμια drone που έπεσαν και ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους. Ο ίδιος δεν ανέφερε το όνομα της εγκατάστασης.

Το διυλιστήριο βρίσκεται κοντά στο Κστόβο, στην περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ, περίπου 450 χλμ. ανατολικά της Μόσχας.

Η μονάδα έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται περίπου 15 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου ετησίως και να παράγει περίπου 5 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, πάνω από 5 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, 2 εκατομμύρια τόνους μαζούτ και περίπου 500.000 τόνους ασφάλτου.

Διακοπές ρεύματος στην Κριμαία λόγω των ζημιών σε ενεργειακές υποδομές

Διακοπές στην ηλεκτροδότηση είναι προγραμματισμένες για όλη την Κριμαία, λόγω των πρόσφατων ουκρανικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της προσαρτημένης χερσονήσου, Σεργκέι Αξιόνοφ.

«Οι ενεργειακές υποδομές υπέστησαν ζημιές από τις εχθρικές επιθέσεις και, για αυτόν τον λόγο, θα γίνουν προσωρινές διακοπές στην ηλεκτροδότηση, σε όλη την Κριμαία», έγραψε ο Αξιόνοφ στην πλατφόρμα Telegram, διαβεβαιώνοντας ότι θα είναι «στοχευμένες», ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται.

Επιχειρώντας να καθησυχάσει τους κατοίκους της ουκρανικής χερσονήσου που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, ο Ρώσος αξιωματούχος είπε ότι «η επισιτιστική ασφάλεια» είναι πλήρως εγγυημένη και «τα αναγκαία φάρμακα» παραμένουν διαθέσιμα.

Η μεγαλύτερη πόλη της Κριμαίας, η Σεβαστούπολη, όπου ζουν περίπου 550.000 άνθρωποι, έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 30°C, έπειτα από επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Την Κυριακή, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι διακόπτονται οι πωλήσεις καυσίμων στα πρατήρια της Κριμαίας.

Το Κίεβο προσπαθεί να απομονώσει τη χερσόνησο, πλήττοντας τις οδούς ανεφοδιασμού και τις ρωσικές υποδομές. Η Μόσχα χρησιμοποιεί την Κριμαία για να υποστηρίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της απέναντι στις ουκρανικές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

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