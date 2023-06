Αίγυπτος: Σκότωσαν βάναυσα με λοστό «για εκδίκηση» τον καρχαρία που έφαγε λουόμενο

Ανάμεικτα συναισθήματα έχει προκαλέσει η είδηση ότι ντόπιοι στην Αίγυπτο σκότωσαν με βαρβαρότητα έναν καρχαρία ο οποίος ουσιαστικά υπάκουσε στη φύση του και κατασπάραξε έναν λουόμενο, έναν 23χρονο Ρώσο, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Russian tourist’s body parts recovered from stomach of clubbed shark that ate him alive https://t.co/k2EUj2ABKI pic.twitter.com/tFJAR01FgJ

Πριν λίγες ημέρες, ο 23χρονος Βλάντιμιρ Ποπόφ βρήκε τραγικό θάνατο όταν κατασπαράχτηκε από καρχαρία τίγρη στη παραλία της Χουργκάντα, καθώς ούρλιαζε: «Μπαμπά, σώσε με».

Το τρομακτικό βίντεο είχε κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Τώρα, ένα άλλο βίντεο κυκλοφορεί και δείχνει το καρχαρία να αιχμαλωτίζεται και να σύρεται ζωντανός στην ακτή, όπου οι ντόπιοι τον χτυπούν άγρια με σιδερένιο λοστό μέχρι θανάτου, για «εκδίκηση».

#Egypt: The tiger shark believed to be responsible for killing 23-year-old Vladimir Popov last week has been beaten to death by locals, reports have said.https://t.co/mDKX5aidtI#RedSea #Hurghada #sharkattackegypt #SharkAttack pic.twitter.com/KIUWUcBb16