Αρχίζει η εποχή Μαρέσκα στη Σίτι: Ανακοινώθηκε ο Ιταλός

Ο Έντσο Μαρέσκα επιστρέφει στη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά αυτή τη φορά όχι ως «μαθητής» του... δασκάλου, Πεπ Γκουαρδιόλα, αλλά ως ο άνθρωπος που θ' αναλάβει τη θέση που άφησε κενή έπειτα από την απόλυτα επιτυχημένη 10ετία της παρουσίας του εκεί, ο Καταλανός κόουτς.



Ο Ιταλός τεχνικός, είχε λύσει τη συνεργασία του με την Τσέλσι από τον περασμένο Ιανουάριο έπειτα από έντονες διαφωνίες με τη διοίκηση και το τέλος εποχής στην τεχνική ηγεσία των «πολιτών» τού έδωσε την ευκαιρία να ξαναβρεθεί στη γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ.

Για να γίνει αυτό, όμως, η πρώην ομάδα του νυν προπονητή της Σίτι θα εισπράξει 17 εκατομμύρια λίρες ως αποζημίωση από τη Σίτι για να μπορεί ο Μαρέσκα να πάρει στα χέρια του το «τιμόνι» του κλαμπ.



«Γνωρίζω πολύ καλά τον σύλλογο και είναι τεράστια η ευκαιρία για εμένα να βρεθώ στον πάγκο της ομάδας. Είναι ένας οργανισμός με άριστη δομή και λειτουργία. Όλα όσα συμβαίνουν εδώ είναι πρωτοποριακά και είναι ονειρική η συνθήκη που συναντά ένας προπονητής στη Σίτι» σχολίασε ο Μαρέσκα.

An exciting new chapter awaits ✍️ pic.twitter.com/TpsdupPM4B — Manchester City (@ManCity) June 29, 2026

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