Επίσημος δανεισμός του Λιούμπιτσιτς στην Λίντσερ

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο…
Για τη μετακίνηση του Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς στη Λίντσερ από την ΑΕΚ, με την μορφή του μονοετούς δανεισμού και ρήτρα αγοράς του το επόμενο καλοκαίρι, ο λόγος.
Η αυστριακή ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα το deal των δύο clubs σήμερα (22/07) το μεσημέρι, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τον 27χρονο μέσο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λιούμπιτσιτς θα συναντήσει στην Αυστρία και στη ΛΑΣΚ τον προπονητή Ντίτμαρ Κιχμπάουερ, με τον οποίο συνεργάστηκαν στη Ραπίντ Βιέννης.
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