Ο Άγιαξ ανάγκασε τον Ολυμπιακό στην πρώτη φιλική ήττα του.

Οι Πειραιώτες αντιμετώπισαν τον Αίαντα στο προπονητικό του κέντρο στο Άμστερνταμ και γνώρισαν την ήττα 1-0, αφού δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις μερικές καλές ευκαιρίες που δημιούργησαν και είδαν την αντίπαλό τους να βρίσκει το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο 80'ο λεπτό.

Θετικός στο ντεμπούτο του κάτω από τα δοκάρια ο Πόποβιτς, είχε σωστές τοποθετήσεις και ήταν έτοιμος να επέμβει όποτε χρειάστηκε, ενώ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Σμαΐλοβιτς, ως παρτενέρ του Πιρόλα. Αγωνίστηκε λίγες ώρες αφότου ανακοινώθηκε ο Ρόκα, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο 75’.

Πλέον, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει να δώσει δύο ακόμα φιλικά, κόντρα στη βέλγικη Αντβέρπ και με την ολλανδική Άλκμααρ το διήμερο 24-25/7, ενώ οι επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις θα ξεκινήσουν στις 4 ή 5 Αυγούστου, όταν θα τεθεί αντιμέτωπος με μία εκ των Σεν Ζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέγκεν ή Στουρμ Γκρατς/Χαρτς, στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League!

Στο μυαλό του κόουτς:

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε, όπως αναμενόταν, να ξεκινήσει με τελείως διαφορετική ενδεκάδα σε σύγκριση με εκείνη που παρέταξε κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ. Ο Πόποβιτς ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια για να κάνει το ντεμπούτο του, έχοντας μπροστά του τετράδα άμυνας τους Μαφέο, Πιρόλα, Σμαΐλοβιτς και Μπρούνο. Έσε και Γκαρθία ξεκίνησαν ως το δίδυμο στον άξονα, με τον Ροντινέι δεξί εξτρέμ, τον Φορτούνη αριστερά και με τον Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρεμτσουκ.

Στο 68’ ο Κουτσίδης αντικατέστησε τον Σμαΐλοβιτς, στο 75’ μπήκαν Ρόκα και Φίλης, ενώ στο 80’ μπήκε ο Μασούρας. Εκτός έμειναν ξανά οι Ρέτσος, Μουζακίτης, μαζί με τους Κλέιτον, Σιπιόνι οι οποίοι ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών. Δεν αγωνίστηκε ο Τζολάκης, ενώ Ελ Κααμπί και Ταρέμι δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα στην ομάδα μετά από τη συμμετοχή τους στο Μουντιάλ.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει πολύ δυνατά στο παιχνίδι, πιέζοντας πάρα πολύ ψηλά και βάζοντας δύσκολα στους γηπεδούχους! Μάλιστα, στο 5ο λεπτό και με την πίεση να αποδίδει καρπούς, ο Τσικίνιο έκλεψε μια πάσα και έβγαλε τον Γιάρεμτσουκ τετ-α-τετ με τον Πάες, όμως ο τερματοφύλακας του Άγιαξ απέκρουσε με το πόδι το πλασέ του Ουκρανού.

Μετά από το πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο του Ολυμπιακού, ο Άγιαξ πήρε τα ηνία του ματς, κυκλοφορώντας την μπάλα γύρω από τη μεγάλη περιοχή του Πόποβιτς και ασκώντας έντονη πίεση στην άμυνα των Πειραιωτών. Στο 13’ ο Μαυροβούνιος γκολκίπερ απέκρουσε εντυπωσιακά ένα μακρινό σουτ του Μπέργκχαους, στο 15’ ο Μπρούνο επενέβη σωτήρια σε γύρισμα του Βάινταλ, ενώ στο 20’ ο Γκλουχ βρήκε χώρο και σούταρε όντας έξω από τη μεγάλη περιοχή, ψηλά άουτ.

Μετά από ένα πολύ καλό τέταρτο του Άγιαξ, ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε ξανά την μπάλα και απείλησε στο 30’, με τον Ροντινέι να κάνει γύρισμα και με τον Πάες να επεμβαίνει, ενώ στο 32’ και μετά από μια γρήγορη αντεπίθεση, ο Γιάρεμτσουκ έκανε την κούρσα και το δυνατό σουτ, στην αγκαλιά του τερματοφύλακα.

Στο 40’ ο Άγιαξ απείλησε μετά από ένα γύρισμα του Βάινταλ, με τον Πιρόλα να πιέζει τον Ντόλμπεργκ και να μην του επιτρέπει να τελειώσει σωστά τη φάση, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα.

Ο Άγιαξ ήταν εκείνος που απείλησε πρώτος στο δεύτερο ημίχρονο, με μια κεφαλιά του Κοαντού να φεύγει λίγο άουτ στο 49’, ενώ στο 51’ ο Ολυμπιακός έβγαλε αντεπίθεση και ο Γιάρεμτσουκ πάσαρε, με τον Ροντινέι να κάνει την κούρσα και να αποφεύγει τον Βάινταλ, πριν σουτάρει πέφτοντας στο έδαφος και βλέποντας την προσπάθειά του να αλλοιώνεται από τον Μπάουμαν.

Στο 56’ ο Πόποβιτς ήταν ξανά σωστά τοποθετημένος και μπλόκαρε ένα σουτ του Γκοντς, ενώ στο 61’ ο Άγιαξ άλλαξε το μεγαλύτερο μέρος της ενδεκάδας του, με τον Μίτσελ να κάνει έξι αλλαγές και με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει όπως ξεκίνησε το παιχνίδι. Στο 64’ έγινε κλέψιμο ψηλά και ο Φορτούνης έκανε συρτό σουτ, χωρίς δύναμη, ενώ στο ίδιο λεπτό ένα σουτ του Γκοντς κόντραρε στον Έσε και έφυγε κόρνερ.

Στο 67’ ένα σουτ του Κλάασεν σταμάτησε στον Πιρόλα, ενώ στο 68’ ο Γιάρεμτσουκ έφυγε στην πλάτη της άμυνας μετά από βαθιά μπαλιά του Τσικίνιο, όμως δεν κατάφερε, όπως και στο 5ο λεπτό, να βγει νικητής σε τετ-α-τετ του με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Στο 75’ ο Άγιαξ είχε δοκάρι σε προσπάθεια του Καρίσο, ενώ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 80’, όταν η άμυνα του Ολυμπιακού βρέθηκε ανοργάνωτη μετά από μια γρήγορη αντεπίθεση, με σουτ του Έντβαρντσεν να κοντράρει στον Μαφέο και να καταλήγει στα δίχτυα.

Ο Ολυμπιακός άγγιξε την ισοφάριση στο 84’, όταν ο Γιάρεμτσουκ έσπασε ωραία την μπάλα στον Ρόκα, όμως εκείνος δεν κατάφερε να σκοράρει από πολύ πλεονεκτική θέση για να κάνει ιδανικό ντεμπούτο, ενώ στο 89' ο Μασούρας δεν κατάφερε να κάνει το 1-1, παρότι βρέθηκε αμαρκάριστος μετά από εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι.

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