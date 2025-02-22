Ένα από τα συμβόλαια που λήγουν το καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό είναι αυτό του Γουίλιαν Αράο. Το μέλλον του Βραζιλιάνου χαφ στο «τριφύλλι» είναι ακόμη αβέβαιο, αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη γενέτειρά του είναι έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους «πράσινους» για ακόμη δύο χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, η «RTI Esporte» ανέφερε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις για την ανανέωση της συνεργασίας τους και μάλιστα με αυξημένες απολαβές. Η ίδια πηγή τονίζει ότι ο Αράο επιθυμεί τριετές συμβόλαιο, με τον Παναθηναϊκό να διαφωνεί μέχρι στιγμής, όμως οι συζητήσεις πραγματοποιούνται σε πολύ θετικό κλίμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.