Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ 1948: «Πράσινο» γκάζι για τα playoffs

Το πρώτο βήμα για να βρεθεί πιο κοντά στα playoffs του Conference League καλείται να κάνει ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» φιλοξενεί (21:30, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr, ΣΚΑΪ) την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, με στόχο τη νίκη που θα του δώσει το πάνω χέρι στο ζευγάρι. Ώστε να πάει την επόμενη εβδομάδα στη Σόφια (όπου θα δώσει βροντερό «παρών» ο κόσμος του) για να σφραγίσει την πρόκριση.

Εφόσον πετύχουν τον σκοπό τους οι «πράσινοι», θα αντιμετωπίσουν στην επόμενη φάση τον ηττημένο από το ζευγάρι Χράντεκ Κράλοβε-Μπεσίκτας.

Ο Παναθηναϊκός δίνει το 3ο του επίσημο παιχνίδι στη φετινή σεζόν, έχοντας αντιμετωπίσει στον 2ο προκριματικό γύρο την Πάκσι, την οποία λύγισε με 2-1 εκτός έδρας, ενώ εντός ήρθε 2-2, με τον Ράστοντερ να λυτρώνει την ομάδα του Νίστρουπ στο 85’. Σε διαφορετική περίπτωση το ματς θα πήγαινε στην παράταση.

Η ΤΣΣΚΑ είναι πιο «ζεστή», έχοντας δώσει ήδη πέντε επίσημα ματς. Τα τρία για το πρωτάθλημα, όπου μετράει δύο νίκες και μία ισοπαλία, όπως και δύο στα προκριματικά του Conference League. Όπου χρειάστηκε τα πέναλτι (0-0 εντός και εκτός) για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Τρνάβα.

«Δεν πρέπει να αφήσουμε τόσο εύκολα φάσεις. Το δεύτερο γκολ απέναντι στην Πάκσι δεν πρέπει να επαναληφθεί. Η ΤΣΣΚΑ 1948 είναι παρόμοια με την Πάκσι, παίζουν με σέντρες, έχουν έναν καλό επιθετικό. Αλλά όλα εναπόκεινται σε εμάς. Εμείς πρέπει να είμαστε καλοί, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας και να πάρουμε το αποτέλεσμα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίστρουπ, ο οποίος γνωστοποίησε ότι ο Τετέι είναι εκτός, λόγω της ίωσης που τον ταλαιπώρησε. Εκτός λίστας είναι Κάνγκουα (δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής), Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κρίστιανσεν και φυσικά ο Παντελίδης. Στη λίστα μπήκαν ενόψει του δεύτερου ματς ο Ντέσερς και ο Λιβάι.

Η αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος και Ραστόντερ.

Οι πιθανές συνθέσεις

Παναθηναϊκός (Γιακόμπ Νίστρουπ): Πένια – Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος – Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς – Ζαρουρί, Αντίνο, Ραστόντερ

ΤΣΣΚΑ 1948 (Γιούρι Βάσεφ): Μαρίνοφ – Μεδίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς – Σομπρέρο, Ζεμζέμι, Κουέγιαρ, Ρούσεφ, Μέγερ, Ντιαλό

Διαιτητής: Ματέο Μαρκέτι (Ιταλία)

Βοηθοί: Χαλέντ Μπαρί (Ιταλία), Βαλέριο Βέκι (Ιταλία)

4ος: Ζουάν Λούκα Σάκι (Ισπανία)

VAR: Τζανλούκα Αουρελιάνο (Ιταλία), AVAR: Λορέντσο Ματσόνι (Ιταλία)





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.